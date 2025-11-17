Malice, la spiegazione del finale della serie

Creata da James Wood, la serie Prime Video Malice segue le vicende di Adam Healey, un tutor dal fascino contagioso che si unisce alla vacanza della ricca famiglia Tanner. Sebbene all’inizio sia un estraneo, Adam trova rapidamente il suo posto nella complessa rete familiare e porta con sé un gradito senso di imprevedibilità. Tuttavia, quella che inizia come una serie di divertenti avventure con lui si trasforma lentamente in uno spettacolo horror, quando scopriamo che il vero motivo per cui si trova lì è pieno di intenzioni malvagie. Man mano che si infiltra ulteriormente nella famiglia, le cose vanno di male in peggio e Jamie, il patriarca, è costretto a indagare sul suo passato alla ricerca di risposte. Inizia una corsa contro il tempo e Jamie, insieme a Nat, è costretto a partecipare a una contorta partita a scacchi con Adam, una partita che sembra non avere vincitori. Nell’episodio finale di questo thriller psicologico, il piano di vendetta di Adam si svela nella sua interezza e Jamie deve prendere una decisione prima che sia troppo tardi. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in Malice

“Malice” si apre con un giovane che scende da un aereo e viene fermato al controllo passaporti. Le sue credenziali sembrano aver destato sospetti nelle autorità e ben presto un agente della Sicurezza Nazionale lo interroga sul suo precedente impiego. L’uomo, di nome Adam Healey, rivela di essere un tata e tutor e di aver lavorato per oltre un mese presso la ricca famiglia Tanner. Tuttavia, quando l’agente gli mostra la foto di un uomo morto, identificato come il patriarca della famiglia Tanner, Jamie, Adam non sembra affatto sorpreso. Un flashback ci riporta alla vacanza estiva dei Tanner in Grecia, dove possiedono un bungalow privato. La famiglia è composta da Jamie e sua moglie Nat, insieme ai loro tre figli, Kit, April e Dexter. Anche gli amici di famiglia di Nat, Jules e Damien, sono invitati con la loro figlia, e portano con sé Adam, che è il suo tutor. Sebbene Jamie sia inizialmente infastidito dalla presenza di un estraneo, Adam fa presto la sua magia, trasformandosi in un membro prezioso della vacanza.

Tuttavia, mentre all’esterno Adam mantiene la facciata dell’uomo perfetto, ha in mente piani sinistri. Uno dopo l’altro, crea problemi ai Tanner, sia che si tratti di gettare via il passaporto di Jamie o di coinvolgerlo in una cospirazione criminale con i suoi vicini, i Papadakis. Andando oltre, avvelena la tata dei Tanner, Jodie, assicurandosi la sua posizione come parte indispensabile della famiglia. Impressionata, Nat suggerisce di assumerlo a tempo pieno anche dopo la vacanza, e con questo Adam si fa strada nella loro casa e mette in atto il suo piano in più fasi. Prima uccide il cane di famiglia, Frank, poi manipola sottilmente il figlio maggiore di Jamie, Kit, per aumentare il suo abuso di droghe. In seguito, Adam crea divisioni artificiali tra Nat e Jamie per assicurarsi che quest’ultimo venga lentamente privato di tutte le persone a cui tiene.

Alla fine, Adam riesce anche a hackerare il computer portatile di Jamie e invia e-mail inappropriate, assicurandosi che venga cacciato dalla società che lui stesso ha fondato. Esaurito e confuso, Jamie pianifica un’altra vacanza con la sua famiglia, ma questa si trasforma in un disastro ancora più grande. Sua figlia April, che decide di rimanere a casa, viene aggredita da due ladri, che la rinchiudono e poi rubano ogni singolo oggetto all’interno della casa, lasciandola completamente spoglia. Quando i Tanner si rendono lentamente conto che queste disgrazie apparentemente casuali potrebbero essere collegate, le opinioni si dividono su come affrontarle. Dopo una lite, Nat porta April e Dexter in Grecia, mentre Jamie scava nel suo passato per risolvere il mistero. Nel frattempo, Adam viene sollevato dai suoi incarichi, e questo segna la fase finale del suo piano. Segue Nat e i bambini in Grecia e minaccia apertamente Jamie di uccidere la sua famiglia. Sebbene il patriarca riesca ad arrivare in Grecia e ad affrontare Adam, il vero piano si rivela molto più orribile.

Jamie Tanner è morto? Perché Adam lo ha ucciso?

“Malice” si conclude con Adam che spara mortalmente alla testa di Jamie Turner, ponendo fine alla sua ricerca di vendetta. Tuttavia, non si ferma qui e punta la pistola contro Yorgos Papadakis, sparandogli a bruciapelo. Sebbene Adam non abbia alcuna inimicizia con Yorgos, quest’ultimo finisce per essere il capro espiatorio perfetto, poiché Adam è ora in grado di inscenare l’intera scena come se Yorgos avesse ucciso Jamie e poi si fosse suicidato. Il piano di Adam è ispirato da ciò che ha sentito poco prima, quando Yorgos ha fatto irruzione nella casa greca di Jamie per chiedere un risarcimento per le ferite riportate da suo padre. Quando Nat ha rifiutato, Yorgos ha minacciato di uccidere Jamie, dando ad Adam l’occasione perfetta per compiere i suoi crimini. Anche se non vediamo mai le conseguenze di questo scontro, il primo episodio della serie mostra una fotografia della polizia del cadavere di Jamie e, alla fine, abbiamo tutti i dettagli a disposizione.

Quando gli viene chiesto di Jamie e della sua morte all’inizio della serie, Adam afferma di non essere sorpreso e descrive Jamie come una persona problematica che aveva ferito molte persone. La rivelazione sul passato di Adam ricontestualizza questa affermazione, poiché lui stesso si considera una delle persone la cui vita è precipitata a causa di Jamie. Poco prima del loro scontro finale, Jamie si rende conto che Adam non è solo un tata apparso dal nulla, ma è in realtà il figlio del suo ex socio in affari, Colin Tilderman. Sebbene Tilderman avesse un’azienda di valigie di discreto successo, si era unito a Jamie per espandersi ulteriormente, ma alla fine aveva fallito. I documenti ufficiali che Jamie scopre mostrano che Tilderman è stato spinto al limite dopo questo fallimento economico e in seguito è morto in un incendio insieme alla moglie, lasciando due figli, Adam e sua sorella Sophie.

Tuttavia, Adam ha una sua versione dei fatti, che dipinge un quadro molto più cupo. Rivela che suo padre ha ucciso sua madre prima di dare fuoco alla loro casa e togliersi la vita. L’incidente ha segnato Adam per tutta la vita e probabilmente ha avuto un ruolo determinante nella sua svolta verso uno stile di vita criminale. Tuttavia, alla base di tutto ciò, egli ritiene Jamie responsabile di questa conseguenza, e la sua immensa ricchezza attuale non fa che infuriare ulteriormente Adam. Dato che conosciamo solo alcuni frammenti della storia, non è possibile accertare il grado di veridicità delle parole di Jamie o di Adam. D’altra parte, sulla base del racconto degli eventi di Sophie, è possibile che Adam sia stato vittima di abusi da parte del padre e abbia rimosso quei ricordi. Una relazione traumatica ha probabilmente aggravato l’impatto psicologico della morte del padre, spingendolo su un confuso percorso di vendetta. Pertanto, sebbene l’omicidio di Jamie sia una mossa calcolata, è anche in gran parte motivato da ragioni emotive.

Adam la fa franca? Viene arrestato?

Dato che l’intera saga dei Tanner è inquadrata come un flashback del presente di Adam, mentre viene interrogato all’aeroporto, si deduce che Adam inizialmente sia sfuggito ai sospetti della polizia per l’omicidio. Tuttavia, dopo dieci giorni, il suo volto e le sue credenziali vengono segnalati dalla sicurezza aeroportuale, il che indica che è stato riconosciuto come persona di interesse investigativo a un certo livello. La spiegazione più probabile è che Nat stia spingendo la polizia a concentrarsi su di lui, poiché è l’unica persona vivente a conoscere il lato oscuro di Adam. Poco prima della sua morte, Jamie ha ricontattato Nat e le ha raccontato tutta la verità su Adam, spiegandole come tutti gli eventi misteriosi delle loro vite potessero essere ricondotti a lui. Pertanto, la sua morte improvvisa è destinata a far aumentare di dieci volte i sospetti di Nat, rendendola l’unica persona veramente in grado di smascherare Adam. Poiché la polizia probabilmente è a conoscenza di tutto ciò che riguarda Adam, è solo questione di tempo prima che scopra la verità.

Da notare che questo non è il primo incontro di Adam con le forze dell’ordine, poiché all’inizio della storia Damien ha scoperto che era stato arrestato in Thailandia per l’omicidio di un prostituto. Anche se non ci vengono fornite ulteriori informazioni su questo capitolo della vita di Adam, è un’indicazione sufficiente di un comportamento preoccupante, che difficilmente potrà essere ignorato dalla polizia. Inoltre, Adam aveva un nome diverso quando ha commesso quel crimine, così come ha usato un nome falso per mettersi in contatto con i Tanner. Dato che si presenta alla Homeland Security come Adam Healey, questo è destinato a scontrarsi con la sua vera identità, il che potrebbe portare la polizia alle prove che possono chiudere il caso dell’omicidio di Jamie. Sebbene ci sia una forte possibilità che Adam sfugga ai sospetti grazie al suo fascino e alla sua sicurezza, un arresto è lo scenario più probabile date le circostanze.

Oltre all’omicidio di Jamie e Yorgos, Adam ha anche le mani sporche del sangue di Damien. Anche se il finale di stagione non fornisce aggiornamenti sul suo caso, è probabile che sua moglie, Jules, si unirà a Nat nel fornire testimonianza e indirizzare le indagini verso Adam. Nell’episodio 4 della serie, Adam uccide Damien poco dopo che quest’ultimo ha scoperto la sua vera identità. Anche se non vediamo mai cosa fa con il cadavere, si deduce che lo getti nel fiume e faccia passare l’intero evento come un suicidio. Tuttavia, dato che il mistero della morte di Jamie probabilmente finirà presto sotto i riflettori, Jules potrebbe collegare i puntini e portare il caso all’attenzione della polizia. Una volta ritrovato il corpo di Damien, ci sarà anche la sfida di recuperare DNA utilizzabile o altri elementi incriminanti, ma c’è comunque una buona possibilità che la verità venga scoperta.

Cosa succede a Nat e ai bambini?

Mentre Jamie viene brutalmente assassinato e Adam esce dalla scena del crimine senza lasciare tracce, vediamo solo un’immagine di Nat seduta con i bambini, che intuisce che qualcosa non va. Sebbene le conseguenze non vengano mai mostrate, è probabile che lei colleghi i puntini in poco tempo e si renda conto che Adam è dietro a tutto questo. Dato che non molto tempo fa ha ricevuto le minacce di Yorgos, il suo approccio alla morte di Jamie potrebbe essere fuorviante, il che è stato il piano di Adam fin dall’inizio. Con la scomparsa di Damien e il collegamento con Tilderman che si aggiunge al resto, è destinata a scoprire la verità in un modo o nell’altro. A tal fine, il ruolo di Nat probabilmente passerà da quello di personaggio reattivo a quello di personaggio proattivo, in grado di porre fine da sola alla serie di azioni malvagie di Adam. Ciò è reso più evidente dal fatto che lei è la prima a cogliere il lato malvagio di Adam e ad allontanare la sua famiglia da lui.

In particolare, mentre Adam ha ampie opportunità di fare del male ai figli di Jamie e Nat nell’episodio finale, sceglie di lasciarli fuori dalla violenza. I bambini finiscono invece per fungere da esca perfetta per portare a termine il suo vero piano, che prevede l’uccisione di Jamie. Poiché la sua intenzione finora è stata quella di torturare emotivamente Jamie, non prendere di mira i bambini sembra essere una decisione del criminale. Sebbene sia possibile che abbia sviluppato un affetto emotivo per Dexter e April Tanner in quanto loro tata e tutor, la sua storia di fredda spietatezza dimostra il contrario. Invece, una possibilità più sinistra è che intenda continuare il ciclo di abusi traumatizzando i bambini nei modi più devastanti immaginabili. A tal fine, la sua intera strategia di spogliare Tanner della sua ricchezza e poi dei suoi effetti personali viene ricontestualizzata con un valore simbolico, poiché rispecchia il modo in cui Adam, da bambino, ha perso la casa della sua famiglia. La morte di Jamie, in quanto tale, può essere interpretata come la ricreazione da parte di Adam della morte di suo padre, chiudendo così il cerchio.