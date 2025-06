Clayface: Tom Rhys Harries sarà il protagonista del film del DCU

Quando si è trattato di scegliere il protagonista del prossimo grande film della DC Studios, Clayface, lo studio ha optato per un volto nuovo, quello dell’attore gallese Tom Rhys Harries. Questi è noto per aver recitato nella serie Apple TV Suspicion con Uma Thurman e in film come The Return, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, Kandahar con Gerard Butler e The Gentleman di Guy Ritchie. Harries ha ottenuto il ruolo superando una lista competitiva di attori britannici che includeva Jack O’Connell, Tom Blyth, Leo Woodall e George MacKay. Qui di seguito, ecco il post Instagram con cui il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha confermato la notizia, già riportata da Deadline.

“Dopo una ricerca lunga e incredibilmente estenuante, abbiamo finalmente trovato il nostro Clayface della DCU in @tomrhysharries. Sia Matt Reeves che io siamo rimasti davvero colpiti da questo ragazzo e non vediamo l’ora che voi possiate vedere questo film, diretto da James Watkins e scritto da Mike Flanagan“, sono le parole del regista. Uno degli aspetti più interessanti della scelta di Harries è stata la decisione della DC Studios di puntare su un volto nuovo per il ruolo principale di Clayface, dimostrando ancora una volta il proprio impegno nel cercare star meno conosciute per il nuovo franchise DCU.

Avendo finalmente trovato il protagonista, ora potrà iniziare il casting dei personaggi secondari che appariranno nel film. Tuttavia, per il momento non è ancora chiaro quali altri personaggi, in particolare quelli del canone DC, faranno parte di Clayface. Come Gunn ha chiarito in precedenza, nessun progetto della DC Studios andrà avanti senza una sceneggiatura completa. Il fatto che Harries sia stato scritturato significa che la DC Studios è soddisfatta della sceneggiatura, che, secondo Deadline, è stata sottoposta a “ulteriori revisioni” da parte di Hossein Amini.

Ciò renderà anche più facile il casting degli altri personaggi di Clayface, dato che le riprese sono previste per l’autunno. Il film, come noto, è diretto da James Watkins, regista di Speak No Evil, e sarà il prossimo grande progetto della DC Studios di Gunn e Peter Safran dopo Supergirl: Woman of Tomorrow, in uscita l’estate prossima, previsto per l’11 settembre 2026.

