Stranger Things – Stagione 5: le domande a cui il finale di stagione deve rispondere

Entro poche ore tutte le nostre curiosità saranno esaudite, ma mentre aspettiamo il terzo e ultimo Volume di Stranger Things – Stagione 5, che sarà la conclusione della serie, ecco le domande per le quali vorremmo delle risposte.

Durante l’uscita del Volume 2 il giorno di Santo Stefano, molti snodi fondamentali della trama sono stati sviluppati e abbiamo ricevuto numerose informazioni in vista del finale di serie, in arrivo il 1° gennaio. Abbiamo scoperto cose che non sapevamo prima — ad esempio che i poteri di Undici derivano dal sangue di Henry, trasfuso dal dottor Brenner, e che il Sottosopra non è una dimensione a sé stante, ma un tunnel spazio-temporale che collega il nostro mondo a quello di Vecna, che Dustin ha battezzato “l’Abisso”.

Dopo aver elaborato gli episodi del Volume 2, ecco quali sono le più urgenti in vista del finale.

Qual è l’importanza finale del 6 novembre?

È la notte in cui Will Byers scompare nel primo episodio della serie nel 2016, ed è anche la notte in cui Vecna vuole attuare il suo piano per unire l’Abisso e la Terra usando i bambini che ha rapito — ma perché proprio questa data? Qual era il suo significato originario, tale da spingere Vecna a prendere di mira Will?

E, inoltre, perché Vecna vuole unire l’Abisso e la Terra?

È semplicemente un nichilista che a questo punto vuole distruggere tutto? Oppure c’è qualcos’altro in gioco?

Come hanno fatto Hopper, Undici e Kali a uscire dal Sottosopra?

Il Sottosopra era nel caos, si stava disgregando, e Nancy, Jonathan, Steve e Dustin erano ancora intrappolati lì — eppure Hopper, Undici e Kali sono riusciti a uscire fuori campo. All’inizio dell’episodio 7, Hopper e le ragazze sono tornati a Hawkins, ma non vediamo come siano riusciti a fuggire nel caos successivo allo sparo di Nancy che ha perforato la barriera di materia esotica. Cosa hanno fatto per tornare indietro?

Cosa ha impedito al Demogorgone di entrare nell’ascensore per raggiungere Max e Lucas?

Quel Demogorgone stava arrivando dritto verso di loro e, quando ha saltato, qualcosa gli ha impedito di passare. E Karen Wheeler può fare solo fino a un certo punto per salvare i ragazzi, quindi cos’altro stava succedendo?

Cosa ha fermato la diffusione della sostanza bianca nel Sottosopra?

Nancy e Jonathan sono stati salvati da morte certa nel Sottosopra quando il mondo ha smesso di fondersi in quella sostanza bianca attorno a loro, solidificandosi abbastanza da permettere loro di camminarci sopra. Questo è avvenuto giusto in tempo per tenerli in vita — a differenza della loro relazione — tuttavia non è chiaro cosa abbia causato l’arresto e la stabilizzazione del fenomeno, dato che il Sottosopra sembra ancora compromesso dopo che Nancy ha sparato attraverso la barriera.

Che fine ha fatto l’anello?

No, non è così importante, ma è stato scagliato sul pavimento e, alla fine, è stato proprio ciò che ha mostrato loro che tutto si era solidificato… quindi qualcuno lo ha raccolto?

Chi è l’uomo che il giovane Henry trova con la valigetta nella miniera nel deserto del Nevada?

I fan che hanno visto lo spettacolo di Broadway “Stranger Things: The First Shadow” avranno un vantaggio nel capire cosa stia succedendo, ma resta in gran parte un mistero. Sappiamo che Henry ha vissuto un’esperienza traumatica nel deserto da bambino, dopo la quale non è mai più stato lo stesso. The First Shadow rivela che Henry è entrato in una dimensione alternativa, nota come Dimensione X, ed è tornato dopo 12 ore con il sangue alterato, una personalità cambiata e poteri psicocinetici. Chi è lo sconosciuto che Henry ha incontrato, cosa custodiva — e cosa è successo esattamente a Henry per trasformarlo in una persona così oscura?

Qual è la connessione tra la Dimensione X, l’Abisso e il Sottosopra?

Ora sappiamo che il Sottosopra è un tunnel spazio-temporale che collega la Terra a questo altro mondo abitato da Vecna, l’Abisso. Vecna è stato bandito nell’Abisso dal laboratorio di Hawkins da Undici quando era ancora Henry/Uno. Nonostante i maltrattamenti condivisi da parte di Brenner, Undici si è rifiutata di unirsi a Henry nei suoi piani di dominazione del mondo e ha squarciato la realtà, spingendolo nell’Abisso. Brenner, gli altri scienziati e l’esercito hanno poi eretto la barriera di materia esotica che stabilizza il Sottosopra e separa il tunnel che collega l’Abisso alla Terra dal nulla. Ma l’Abisso e la Dimensione X sono la stessa cosa?

Undici si sacrificherà?

Alla fine dell’episodio 7, Kali dice a Undici che, per il bene di tutti, dovrebbero uccidersi dopo aver sconfitto Vecna. È un sacrificio necessario, sostiene Kali, affinché l’esercito non possa usare il loro sangue per creare nuovi bambini come loro, ponendo fine al ciclo iniziato quando Brenner somministrò il sangue di Henry a donne incinte per creare Undici, Kali e gli altri bambini telecinetici al laboratorio di Hawkins. Ma Undici arriverà davvero a farlo?

Morirà qualcuno dei personaggi principali nel finale?

Nell’episodio 5, Undici si è infuriata con Hopper per aver rivelato che avrebbe provato a combattere Vecna da solo e per aver indossato un giubbotto suicida come piano di emergenza. Ora però è lei a nascondere dei segreti — a Hopper e a tutti gli altri — riguardo al piano di Kali. Se Undici dovesse in qualche modo sopravvivere, qualcuno dovrebbe comunque morire, anche se Matt Duffer ha detto a Variety che la serie “non è Game of Thrones”?

Will rivelerà i suoi sentimenti a Mike?

Will ha fatto coming out nell’episodio 7 ed è stato accolto con supporto e amore da amici e familiari. Sembra accettarsi per quello che è e, seguendo il consiglio di Robin, non basa più il proprio valore su sentimenti ricambiati. Ma questo significa che Will non avrà una conversazione più diretta con Mike riguardo alla sua cotta prima della fine della serie? E se lo farà, come reagirà Mike?

Quanto riuscirà Max a entrare nella mente di Henry?

Dopo essere morta ed essere tornata in vita nel finale della stagione 4, il corpo fisico di Max si trovava in un ospedale di Hawkins — ma la sua mente era nell’Abisso con Henry, nello spazio mentale di Vecna. Come Max chiarisce a Holly, ha trascorso gli ultimi 18 mesi esplorando quel territorio mentre riusciva a nascondersi da lui. Sa che Henry ha paura della grotta e che ha delle vulnerabilità. Mentre si preparano allo scontro finale con Vecna, Max dice a Undici di chiamarla, così da poter usare quelle conoscenze contro di lui.

Nancy e Steve finiranno insieme?

Concludiamo con una nota più leggera. Ora che Nancy e Jonathan si sono lasciati, questo apre la strada al sogno di Steve di avere tanti “piccoli marmocchi” con la sua ex? Anche se “Jancy” è finita e Nancy ha detto che con Steve non c’era davvero nulla, tutti abbiamo visto la chimica. Quantomeno, si apre una porta che era rimasta saldamente chiusa dalla seconda stagione.