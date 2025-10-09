Halloween: Jason Blum conferma il destino del franchise

Halloween Ends (qui la recensione) ha segnato la fine della trilogia di film reboot di Halloween della Blumhouse. Dopo quel capitolo, non sembra esserci alcuna possibilità di una resurrezione alla Michael Myers con un quarto film dello studio. Il CEO della Blumhouse, Jason Blum, ha infatti confermato che lo studio ha perso i diritti di Halloween, spiegando in una nuova intervista con Variety che Halloween Ends ha segnato la scadenza della loro proprietà

“Non possediamo più i diritti. Avevo un contratto per tre film. Ma se potessi farei un altro film di Halloween”, sono le sue parole. Secondo precedenti notizie, i diritti di Halloween sono ora tornati al produttore Malek Akkad dopo l’uscita del terzo film della Blumhouse nel 2022, ma lo studio ha avuto la possibilità di riacquistare i diritti televisivi quando sono stati messi sul mercato. La Miramax è però intervenuta e ha acquisito tali diritti, superando sia la Blumhouse che la A24.

Vedremo altri progetti di Halloween?

Da allora Miramax ha annunciato una serie TV di Halloween che servirà come un completo reset, confermando che gli eventi della trilogia di Blumhouse non influiranno sulla nuova serie. Il futuro di questo progetto è però piuttosto incerto ora, dopo l’uscita da Miramax a giugno di Marc Helwig, il dirigente responsabile della TV. In ogni caso, chiunque cerchi di dissipare la nebbia sul futuro del franchise dovrebbe evitare di chiedere al creatore di Halloween, John Carpenter.

Quando è stato informato della serie prevista da Miramax durante un panel al NYCC 2023 a cui ha partecipato ScreenRant, ha dichiarato di non esserne a conoscenza, ma con il tipico sarcasmo di Carpenter ha aggiunto: “Vedete se riuscite a farmi avere un lavoro nella serie”. Carpenter ha diretto l’originale Halloween nel lontano 1978, ma è stato meno coinvolto nei film successivi, lavorando come sceneggiatore in Halloween II e compositore in Halloween III prima di allontanarsi completamente dal franchise che aveva creato.

Carpenter ha poi ripreso il suo coinvolgimento con Halloween solo con la trilogia della Blumhouse, quando ha accettato di occuparsi della colonna sonora ed è stato accreditato come produttore esecutivo. Ad oggi, ci sono stati 13 film in totale per la saga, ma la trilogia della Blumhouse ha riconosciuto solo l’originale di Carpenter come progenitore, ignorando gli eventi di tutti gli altri film della serie, compresi quelli con Jamie Lee Curtis. Non resta a questo punto che attendere di scoprire se rivedremo mai da qualche parte il minaccioso Michael Myers.