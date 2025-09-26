HomeCinema News2025

Harry Potter: un membro del cast bandito da una Convention per i fan a causa di un account OnlyFans

Di Chiara Guida

Harry Potter

Jessie Cave, nota per il suo ruolo di Lavanda Brown nella saga di Harry Potter è stata esclusa da una convention a causa del suo account OnlyFans. Nota soprattutto per il suo ruolo in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, quando diventa brevemente la fidanzata di Ron, e poi in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2, l’attrice ha denunciato la cosa.

Come riportato da Entertainment Weekly, Jessie Cave non è stata invitata per una convention di Harry Potter a causa della sua affiliazione al sito OnlyFans. Cave ha condiviso la notizia di non essere riuscita a partecipare all’evento sulla sua pagina Substack: “Ho scoperto di recente di non essere stata invitata per una convention di Harry Potter, dato che ora partecipo a OnlyFans. Mi hanno spiegato che è perché è un ‘programma per famiglie e OnlyFans è affiliato al porno’. La cosa mi ha lasciato perplessa, perché alcuni attori che partecipano alle convention (la maggior parte, in realtà) hanno recitato in TV e film in cui hanno girato scene di sesso e nudità. Io sto solo giocando con i miei capelli!”

Sei mesi prima, a marzo, Jessie Cave aveva creato il suo account OnlyFans con la promessa di mostrare “materiale molto sensuale“. OnlyFans è principalmente associato a contenuti NSFW, ma Cave ha insistito ripetutamente sul fatto che i suoi contenuti non sono sessuali, ma principalmente incentrati sul feticismo.

Nonostante non abbia ricevuto inviti per nessuna convention di Harry Potter, Cave non nutre risentimento. Cave ha insistito sul fatto di aver completamente superato il periodo trascorso nel franchise di Harry Potter: “Non mi dispiace la prospettiva di non partecipare più a convention di Harry Potter, inoltre, ho partecipato a convention per oltre 15 anni e ho abbastanza foto e cimeli magici”.

Cave ha dichiarato di essere pronta a passare il testimone, in quanto la nuova serie in programma su HBO ha già la sua nuova Lavanda Brown: l’attrice Sienna Moosah. Cave apparirà in The Thing with Feathers al fianco di Benedict Cumberbatch, la cui uscita è prevista per ottobre.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
