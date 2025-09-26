The Witcher – Stagione 4: Liam Hemsworth rompe il silenzio sul recasting di Geralt

Liam Hemsworth ha parlato per la prima volta del suo ruolo di Geralt nella quarta stagione di The Witcher. La star di Hunger Games riprende il ruolo nella penultima stagione della serie dopo che Henry Cavill lo ha interpretato nelle prime tre. Cavill ha infatti poi lasciato la serie a causa di presunte divergenze creative con la direzione che si stava intraprendendo, anche se questo motivo è poi stato contestato.

Sembra invece che Cavill fosse pronto a lasciare The Witcher per riprendere il ruolo di Superman nel DCEU. Anche quel piano è però stato abbandonato quando James Gunn ha rivoluzionato il franchise live-action della DC. Ad ogni modo, ora Hemsworth è pronto a debuttare nel ruolo che un tempo era di Cavill, con la quarta stagione di The Witcher in arrivo su Netflix il 30 ottobre.

In vista di quel momento, in un’intervista con EW, Liam Hemsworth ha ora rotto il silenzio sul fatto di aver assunto il ruolo. “Sono un grande fan di Henry e sono un fan di ciò che ha fatto nella serie”, dice Hemsworth. Tuttavia, la sfida non consisteva solo nel sostituire qualcun altro. C’era anche un intero fandom con cui fare i conti. “C’era un bel po’ di rumore e ho dovuto metterlo da parte. Cominciava a diventare una distrazione”, racconta riguardo la decisione di allontanarsi dai social media.

“Ho affrontato questo tipo di cose molte volte in passato e, sapete, alla fine dei conti, amo fare film, amo raccontare storie e recitare. Non voglio che nulla di tutto ciò influenzi il mio modo di raccontare la storia che sto cercando di raccontare. Ho abbandonato i social media e Internet per gran parte dell’anno scorso”.

Il viaggio di Geralt nella quarta stagione di The Witcher riprenderà poco dopo gli eventi della terza stagione. Anche mentalmente, dovrà “affrontare cose a cui non è abituato”, qualcosa con cui Hemsworth sembra potersi identificare nel suo nuovo ruolo. “L’inizio della quarta stagione è abbastanza vicino alla battaglia con Vilgeforz. Geralt non è in buone condizioni fisiche in quel momento”, ha poi raccontato l’attore.

“È gravemente ferito. Mentalmente, sta affrontando cose a cui non è abituato, ovvero l’insicurezza e la frustrazione. All’improvviso, si vede il lato molto umano di questa persona, ma si vede anche la determinazione a risolvere la situazione“, conclude l’attore, lasciando dunque la curiosità di scoprire come il personaggio affronterà la stagione.

Il Geralt di Liam Hemsworth definirà la conclusione di The Witcher

The Witcher, come noto, si concluderà con una quinta e ultima stagione in futuro, il che significa che Liam Hemsworth avrà due stagioni per interpretare il ruolo di Geralt. La decisione di recasting del personaggio ha sicuramente suscitato alcune critiche. Cavill ha interpretato Geralt con grande dedizione, definendo il tono della serie con la sua passione per il personaggio e il materiale originale.

Hemsworth ha chiaramente percepito queste critiche e la sua decisione di stare lontano da Internet e dai social media è stata probabilmente saggia, assicurandogli di poter trovare la giusta concentrazione per il ruolo lontano da tutto il clamore. Essendo una delle serie più importanti di Netflix, è importante che The Witcher mantenga un certo grado di coerenza, ma considerando la natura fantastica del mondo in cui è ambientata, ciò non significa necessariamente che gli attori debbano rimanere gli stessi.

Cosa c’è da sapere su The Witcher – Stagione 4

Liam Hemsworth si unisce a Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn in quella che sarà la penultima stagione dello show..

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente e che hanno chiuso la terza stagione, la nuova stagione segue Geralt, Yennefer e Ciri che si trovano a dover attraversare il Continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni, separati l’uno dall’altro. Se riusciranno ad abbracciare e guidare i gruppi di disadattati in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.

“Come fan del Witcher, sono al settimo cielo per l’opportunità di interpretare Geralt di Rivia”, ha dichiarato Hemsworth poco dopo essere stato scelto come nuovo protagonista dello show. “Henry Cavill è stato un Geralt incredibile, e sono onorato che mi passi le redini e mi permetta di imbracciare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura“.

La serie The Witcher tornerà su Netflix il 30 ottobre 2025.