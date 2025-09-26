Disney citata in giudizio per i diritti di Topolino

La Disney è stata citata in giudizio per aver fatto valere i diritti di proprietà intellettuale su Topolino, tratto dal cortometraggio animato del 1928 Steamboat Willie. Questa rappresentazione di Topolino, il primo cortometraggio animato a presentare sia Topolino che Minnie, è diventata di pubblico dominio nel 2024, il che significa che altri potrebbero utilizzare quella versione del personaggio senza l’esplicita autorizzazione della Disney.

Tuttavia, lo studio legale specializzato in lesioni personali Morgan & Morgan ha intentato una causa contro la Disney, affermando che il team legale della Disney ha opposto resistenza a una campagna pubblicitaria nazionale pianificata che presentava sia Minnie che Topolino di Steamboat Willie. Morgan & Morgan sta cercando un’ordinanza del tribunale che verifichi che il loro spot non violi i diritti della Disney sul personaggio.

Nella pubblicità, vediamo la classica immagine del cortometraggio animato di Topolino che fischia mentre guida la sua barca, finché questa non si schianta, rivelando che stava guidando su strada e ha urtato l’auto di Minnie. Minnie chiama quindi lo studio legale. Sia all’inizio che alla fine dello spot, una voce fuori campo afferma che il video non è stato approvato dalla Disney, insieme a un testo che riporta lo stesso messaggio.

La causa è stata intentata presso il tribunale federale della Florida la scorsa settimana, citando la “storia di aggressiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale” da parte della Disney e il suo “rifiuto di negare l’intenzione di intraprendere un’azione legale contro” lo studio legale Morgan & Morgan.

Nel frattempo, a luglio, la Disney ha citato in giudizio l’azienda di gioielli Satéur per l’utilizzo del design di Topolino di Steamboat Willie nei suoi prodotti, sottolineando che i clienti avevano presentato reclami sulla qualità dei prodotti, che secondo la Disney avrebbero potuto danneggiare la sua reputazione. Parte della denuncia presentata dalla Disney per quella causa recita:

“Come dichiarato pubblicamente dalla Disney, nonostante la scadenza del copyright del film Steamboat Willie, Topolino continuerà a svolgere un ruolo di primo piano come ambasciatore globale della Disney.”