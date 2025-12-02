Helldivers: il regista di Fast & Furious scelto per l’adattamento del videogioco più venduto di tutti i tempi della Sony

Mentre Arrowhead Games continua a cercare nuovi modi per innovare il franchise originale, l’adattamento di Sony di Helldivers è sempre più vicino al lancio. Arrivato quasi un decennio dopo il suo acclamato predecessore, questo sparatutto fantascientifico è diventato rapidamente uno dei più popolari nel panorama dei giochi cooperativi con il suo sequel del 2024, grazie al suo ciclo di gioco e all’approccio satirico al genere sulla scia di Starship Troopers, che ha ottenuto recensioni largamente positive.

Ancora più importante, Helldivers 2 si è rivelato uno dei più grandi successi finanziari degli ultimi anni, diventando il gioco PlayStation più venduto di tutti i tempi entro maggio 2024 e il terzo titolo più venduto del 2024 negli Stati Uniti, con un totale attuale di oltre 19 milioni di copie. Sulla scia di questo successo, Sony ha annunciato nel gennaio 2025 che un adattamento cinematografico di Helldivers era nelle prime fasi di sviluppo.

Come riportato per la prima volta da The Hollywood Reporter, Justin Lin è stato scelto per dirigere l’adattamento cinematografico di Helldivers. Line, noto per la sua partecipazione alla serie Fast and Furious, produrrà anche l’adattamento, scritto da Gary Dauberman, autore di IT e Until Dawn, attraverso la sua Perfect Storm Entertainment. Al momento della stesura di questo articolo, non ci sono notizie sul programma di produzione del film.

La scelta di Lin di dirigere il film Helldivers è interessante per una serie di motivi. Innanzitutto, il regista avrebbe sfruttato il fatto di non essere un giocatore per proporre il suo approccio al titolo, con l’obiettivo di concentrarsi sui personaggi umani. Se paragonato ad altri adattamenti di videogiochi, il fatto che un regista porti il proprio approccio a un franchise potrebbe lasciare alcuni preoccupati per la potenziale fedeltà alla fonte.

Inoltre, a seconda di quando inizierà la produzione, Helldivers sarà il primo ritorno di Lin al genere blockbuster dopo la sua uscita da Fast X a causa di divergenze creative, con il regista che è recentemente tornato alle sue origini indie con Last Days, ispirato a una storia vera. È interessante notare che, sebbene Fast and Furious sia stato il suo pane quotidiano per oltre un decennio, in passato ha già esplorato il genere fantascientifico con Star Trek Beyond, che ha continuato il successo di critica della Kelvin Timeline.

Detto questo, c’è ancora la possibilità che Helldivers impieghi un po’ di tempo per arrivare sullo schermo a causa dell’agenda di Lin. Prima di firmare per l’adattamento del gioco, ha anche accettato i lavori di regia degli adattamenti di One-Punch Man e BRZRKR, entrambi ancora in varie fasi di sviluppo. Dato che lavora al primo da oltre tre anni, una sceneggiatura finita potrebbe spingerlo a dedicarsi prima a quello.CorrelatiI 10 adattamenti cinematografici e televisivi di videogiochi in uscita che ci entusiasmano di piùCi sono molti film e serie TV tratti da videogiochi in fase di sviluppo che promettono di adattare serie popolari, dai recenti successi multiplayer ai vecchi classici.Di Alexander Valentino9 gennaio 2025

Anche se non arriverà rapidamente, Sony e PlayStation Productions hanno abbastanza progetti in cantiere da consentire al film Helldivers di prendersi il tempo necessario per lo sviluppo. Oltre alle terze stagioni confermate di Last of Us della HBO e della serie Twisted Metal di Peacock, Amazon MGM ha appena confermato un ordine di due stagioni per una serie God of War, mentre Resident Evil di Zach Cregger è attualmente in produzione, tra gli altri adattamenti ancora in lavorazione.