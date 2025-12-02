HomeCinema News2025

Ready Or Not 2: le immagini rivelano il sanguinoso ritorno di Samara Weaving nel sequel di “Sicko”

Ready Or Not 2 (2026)

Le immagini di Ready or Not 2: Here I Come hanno rivelato il sanguinoso ritorno di Samara Weaving nel sequel “malato” della commedia horror del 2019 acclamata dalla critica. La storia di Ready or Not 2 riprenderà gli eventi del primo film, con Weaving che torna nei panni di Grace dopo la sua distruttiva e sanguinosa notte di nozze. Promette anche una storia molto più grande.

Ora, People ha pubblicato nuove immagini di Ready or Not 2: Here I Come, concentrandosi sul ritorno della Weaving e sull’arrivo di Kathryn Newton nei panni della sorella minore di Grace, Faith. Le due attrici sono ritratte in diverse situazioni adrenaliniche. Tra queste, nascondersi in un ufficio e correre insieme attraverso un campo, nel disperato tentativo di sfuggire a chi le insegue.

Le immagini anticipano anche i numerosi nuovi personaggi che saranno coinvolti nella storia. Tra questi ci sono Sarah Michelle Geller e Shawn Hatosy nei panni di Ursula e Titus Danforth, David Cronenberg come capo della famiglia Danforth, il personaggio dell’avvocato interpretato da Elijah Wood e un’immagine di gruppo con l’intero cast. Date un’occhiata alle prime immagini qui sotto:

Sebbene non sia stato rivelato molto sulla trama esatta del sequel, sembra che il film sarà ambientato poco dopo la fine di Finché morte non ci separi (Ready or Not). Questa volta, la sorella di Grace sarà coinvolta insieme a una nuova famiglia, i Danforth, che saranno i principali antagonisti. Weaving ha espresso la sua gioia per il ritorno, anticipando la storia “squilibrata” che sta per arrivare:

Ero un po’ nervosa e non sapevo se avrei ricordato cosa avevo fatto nel primo film, ma una volta indossato di nuovo quel vestito, mi sono emozionata tantissimo. Il personaggio mi è tornato in mente tutto d’un colpo. In realtà, durante la prova costumi eravamo tutti piuttosto emozionati. Ritornare a interpretare il personaggio è una cosa, ma lavorare di nuovo con quella troupe è stata la parte migliore.

[Ready or Not 2 è] così folle, assolutamente pazzesco… lo adorerete. Quei pazzi sceneggiatori hanno trovato un modo che è allo stesso tempo una progressione naturale e molto sorprendente.

La natura esatta di come questa continuazione avverrà naturalmente rimane segreta. I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno accennato a qualcosa di molto simile per quanto riguarda il modo in cui il film continuerà la serie, in particolare per quanto riguarda la loro visione di mantenere il sequel in linea con l’originale. Questo include l’entusiasmo per come si svilupperà la storia di Grace:

È emozionante vedere Grace in una nuova situazione incasinata che approfondisce la sua storia e il suo personaggio, e volevamo assicurarci che questo film non fosse solo più dello stesso. Abbiamo messo tantissimo amore in questo film per renderlo un sequel degno che speriamo che i fan del primo film – e le persone che stanno conoscendo Grace per la prima volta – ameranno davvero.

 

Le immagini indicano che Grace farà del suo meglio per salvare sua sorella dal pericolo, con Faith di Newton potenzialmente nella stessa situazione con i Danforth in cui si trovava con i le Domas. Mentre il primo film si svolgeva interamente in una villa, sembra che ci sarà un’ambientazione più ampia per il sequel.

Sulla base di queste immagini e dichiarazioni, sembra che Ready or Not 2: Here I Come avrà una miriade di nuove idee che ampliano ciò che era stato stabilito nel primo film. Per quanto riguarda lo svolgimento degli eventi, sembra che saranno sanguinosi come nel primo film, con nuovi pericoli che enfatizzano implicazioni narrative più grandi.

Ready or Not 2: Here I Come arriverà nelle sale il 10 aprile 2026.

ALTRE STORIE

