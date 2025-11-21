HomeCinema News2025

Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura, quando è ambientato nella timeline del franchise?

Di Chiara Guida

-

Joseph Zada as Haymitch Abernathy in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close

Il franchise di Hunger Games si espande con un nuovo film, Hunger Games: L’alba sulla mietitura. Dopo aver seguito la trasformazione di Katniss Everdeen da leader del Distretto 12 a simbolo di una ribellione per quattro film e aver fatto ritorno agli albori dei giochi per mostrare le origini del Presidente Snow, la serie rivolge la sua attenzione a Haymitch Abernathy.

Il mentore spesso ubriaco interpretato da Woody Harrelson, che ha reso omaggio al Distretto 12 nei film originali di Hunger Games, è ora il fulcro del secondo prequel del franchise. Questa volta, Joseph Zada ​​assume il ruolo, mostrando Haymitch sedicenne quando viene selezionato per partecipare ai 50esimi Hunger Games, noti anche come la Seconda Edizione della Memoria.

La continua crescita di questa serie significa che più epoche nella cronologia del franchise stanno venendo alla luce. L’alba sulla mietitura mostra una parte completamente nuova della storia di Panem, allontanandosi da qualsiasi legame troppo stretto con storie precedenti di questo mondo.

In che modo Hunger Games: L’alba sulla mietitura si inserisce nella timeline di Hunger Games

Il franchise di Hunger Games è iniziato con i 74esimi Hunger Games, proseguendo con La ragazza di fuoco ambientato durante i 75esimi Hunger Games, ovvero la Terza Edizione della Memoria e l’ultima edizione di questa competizione mortale ad aver mai avuto luogo. L’adattamento cinematografico in due parti de Il canto della rivolta ha fatto avanzare ulteriormente il mondo di circa un anno, prima che l’epilogo facesse un salto in avanti di diversi anni per mostrare Katniss e Peeta felicemente sposati con due figli.

Il prequel di Haymitch è ambientato molti anni prima di questi eventi. Poiché riguarda i 50esimi Hunger Games, L’alba sulla mietitura è ambientato 24 anni prima del film e del libro originali di Hunger Games. Ecco perché il film ha dovuto ingaggiare un attore per interpretare versioni così giovani dei personaggi già visti e conosciuti come Haymitch, Effie, Snow, Plutarch, Wiress, Beetee, Mags e Caesar Flickerman.

Questa collocazione temporale significa anche che il film arriva decenni dopo l’ultimo capitolo della saga, La ballata dell’usignolo e del serpente. Quel film era incentrato sui decimi Hunger Games, in cui Snow faceva da mentore a Lucy Gray Baird del Distretto 12. L’alba sulla mietitura è ambientato 40 anni dopo La ballata dell’usignolo e del serpente, dove il Distretto 12 ebbe il suo primo vero vincitore.

Ecco la timeline completa dei film di Hunger Games:

Grazie a questa collocazione temporale, L’alba sulla mietitura colmerà lo spazio tra i due macro eventi già raccontati finora. Avrà importanti collegamenti con La ballata dell’usignolo e del serpente, basato sul libro, ma è anche un prequel più classico della storia incentrata su Katniss, che riporta in scena diversi personaggi e introduce eventi futuri.

Tuttavia, con così tanto tempo ancora inesplorato prima e dopo gli eventi di quest’ultimo film nella linea temporale, c’è spazio affinché il franchise continui ad espandersi oltre, se l’autrice Suzanne Collins scrivesse altri libri.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

