Tartarughe Ninja: un nuovo live action in fase di sviluppo alla Paramount

Secondo un’esclusiva di The Hollywood Reporter, Neal H. Moritz, il produttore noto per Fast & Furious, sarebbe in trattative per dirigere un nuovo film delle Tartarughe Ninja per la Paramount e rilanciare così il franchise. Anche il co-fondatore della sua società di produzione, Original Films, Toby Ascher, dovrebbe produrre il film insieme a lui.

La Paramount, recentemente riorganizzata, sta infatti apportando importanti cambiamenti all’iconico franchise. Uno dei cambiamenti più significativi è avvenuto alcuni mesi fa, quando lo studio ha cancellato Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles (spin-off di Caos Mutante), interrompendo il progetto a metà della produzione senza ripensamenti.

Christopher Yost, showrunner di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ha confermato su Threads che la serie è stata effettivamente cancellata. Ha poi aggiunto: “I prossimi episodi di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles saranno purtroppo gli ultimi. Fortunatamente, sono i nostri episodi migliori finora”.

Nel frattempo, fonti interne hanno affermato che The Last Ronin, che era in produzione, è stato a sua volta abbandonato. Il film era un adattamento vietato ai minori della serie di fumetti best-seller con lo stesso nome. A quanto pare, Ilya Naishuller era in trattative per dirigere il progetto. Purtroppo, quei piani sono falliti perché la nuova dirigenza dello studio non era interessata a realizzare il primo film live-action delle Tartarughe Ninja in oltre un decennio rendendolo non adatto alle famiglie. Tuttavia, un’altra fonte ha affermato che in futuro potrebbero riconsiderare la decisione.

Nonostante tutte queste cancellazioni e modifiche ai piani, almeno un progetto rimane salvo, almeno per ora. Al momento della pubblicazione di questo articolo, Tartarughe Ninja: Caos Mutante 2 di Seth Rogen, Evan Goldberg e Jeff Rowe è ancora previsto per il 17 settembre 2027. Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni sul nuovo progetto in live action, sperando di poter rivedere presto le Tartarughe Ninja al cinema.