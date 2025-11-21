Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor parlano di uno scontro con un esercito di ninja

Tra un giustiziere assassino, un mostro furioso e, se le voci sono vere, un sacco di nuovi cattivi, si può dire che l’Uomo Ragno di Tom Holland avrà un bel da fare in Spider-Man: Brand New Day. Ora, sembra che l’eroe, già in difficoltà, dovrà affrontare ancora più problemi di quanto pensassimo. Secondo lo scoop di Daniel Richtman, è stata infatti girata una grande sequenza d’azione “in una prigione con Spider-Man che combatte un esercito di ninja!”.

Ci sono diverse squadre/organizzazioni di ninja o simili nell’universo Marvel Comics, tra cui The Chaste e The Inner Demons (anche se non è prevista la partecipazione di Mr. Negative e della sua banda) e, naturalmente, La Mano. Sebbene Spider-Man potrebbe trovarsi ad affrontare un gruppo casuale di ninja senza alcun legame con i fumetti (si è detto anche che sarà coinvolto un cattivo “samurai”), c’è la possibilità che Spider-Man: Brand New Day introduca questo antico e mistico clan che è strettamente associato a Daredevil.

Se si tratta de La Mano, dovremmo aspettarci anche l’arrivo dell’Uomo senza Paura? Un cameo di Charlie Cox nei panni di Daredevil potrebbe essere improbabile, ma anche Spider-Man ha avuto a che fare con La Mano anche nei fumetti, e il loro coinvolgimento potrebbe gettare le basi per quella tanto attesa collaborazione. Come sempre, questi scoop sono da prendere con leggerezza, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.