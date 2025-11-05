KPop Demon Hunters 2 punta al lancio su Netflix nel 2029

Netflix e Sony hanno finalizzato un accordo per un altro film di KPop Demon Hunters, con l’intenzione di rilasciare il sequel musicale animato nel 2029, come riportato per la prima volta da Bloomberg. I film d’animazione possono richiedere molto tempo per essere realizzati, da qui il potenziale intervallo di quattro anni tra un episodio e l’altro. Naturalmente, i piani relativi alla data di uscita potrebbero cambiare a seconda del programma di produzione del film.

KPop Demon Hunters, un’avventura fantasy su un gruppo femminile K-pop immaginario che protegge il mondo dai demoni con la sua musica, è stato sviluppato e prodotto dalla Sony Pictures Animation. Nell’ambito dell’accordo di licenza tra Sony e Netflix, “KPop Demon Hunters” è approdato direttamente su Netflix ed è diventato il film più popolare di sempre della piattaforma di streaming. Nel frattempo, tre delle sue canzoni originali – “Golden”, “Your Idol” e “Soda Pop” – sono state protagoniste della classifica Hot 100 di Billboard e potrebbero ottenere nomination ai prossimi Grammy Awards.

“KPop Demon Hunters” ha avuto un tale successo che Netflix, solitamente avversa alle sale cinematografiche, ha deciso di portare una versione karaoke del film nei cinema per eventi dedicati ai fan in agosto e ottobre. Durante la prima tornata, “KPop Demon Hunters” ha conquistato il box office con circa 18 milioni di dollari in due giorni. Poi, intorno ad Halloween, il film ha incassato dai 5 ai 6 milioni di dollari, il che è degno di nota considerando che è stato ampiamente disponibile in streaming per mesi.

La co-regista di “KPop Demon Hunters”, Maggie Kang, che ha diretto il film insieme a Chris Appelhans, ha da tempo espresso il desiderio di realizzare un sequel.

“Abbiamo preparato così tante cose per un potenziale retroscena”, ha detto Kang a Variety a luglio. “Ovviamente, ci sono molte domande che rimangono senza risposta e aree che non sono state esplorate. Abbiamo dovuto farlo perché in 85 minuti si può raccontare solo una parte della storia”.