I Fantastici Quattro: Gli Inizi completamente spoilerato su Reddit!

I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios è ora disponibile in diverse regioni del mondo, e da oggi anche negli USA, il che significa che è inevitabile che le indiscrezioni finiscano online. Tuttavia, Reddit ha davvero realizzato un piccolo capolavoro (del male), condividendo delle immagini che spoilerano il grande colpo di scena del film e anche qualche Easter Egg che lo Studio avrebbe preferito rimanesse ancora un piccolo segreto.

Seguono SPOILER su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Diverse immagini che mostrano momenti chiave del reboot del MCU sono state condivise su Reddit. Tra queste, vediamo Paul Walter Hauser nei panni dell’Uomo Talpa con il suo costume fedele ai fumetti, Silver Surfer (Julia Garner) in forma umana durante un flashback, il cartello “Latveria” che indica che il Dottor Destino proviene effettivamente dalla Terra 828, Natasha Lyonne nei panni del personaggio appena creato Rachel Rozman e Sue Storm che partorisce nello spazio durante una delle sequenze migliori del film.

Abbiamo anche alcune inquadrature dell’atto finale, in cui la Donna Invisibile usa ogni singola goccia del suo potere per spedire Galactus attraverso un portale verso un’altra dimensione prima di morire per lo sforzo. Fortunatamente, c’è un “bambino magico” a portata di mano, e Franklin Richards usa il Potere Cosmico per resuscitare sua madre.

Infine, diamo uno sguardo ai Fantastici Quattro… hem Cinque, poiché Franklin si unisce ufficialmente alla squadra come quinto membro proprio alla fine del film.