Paul Walter Hauser: 10 cose che forse non sai sull’attore

Fattosi notare grazie ad un ruolo “ruba scena” in Tonya, l’attore Paul Walter Hauser ha conquistato negli ultimi anni una sempre crescente e meritata popolarità. Capace di passare con naturalezza dalla commedia al dramma, è lui una delle più brillanti scoperte di Hollywood degli ultimi tempi, dotato di un talento unico e di uno spessore interpretativo davvero sorprendente. Ora che sempre più il mondo dello spettacolo si sta accorgendo di lui, è bene scoprire qualcosa in più sulla sua carriera!

I film e i programmi TV di Paul Walter Hauser

1. Ha preso parte a celebri film. La carriera dell’attore è esplosa nel momento in cui ha partecipato al film Tonya (2017), dove recita accanto a Margot Robbie e Sebastian Stan. Da quel momento l’attore ha partecipato ai film Super Troopers 2 (2018), BlacKkKlansman (2018), E poi c’è Katherine (2019) e Richard Jewell (2019) di Clint Eastwood, che rappresenta il suo primo ruolo da protagonista. In seguito ha recitato in Adam (2020), Da 5 Bloods – Come fratelli (2020), Songbird (2020), Queenpins: Le regine dei coupon (2021), Silk Road (2021), Crudelia (2021), Americana (2023), The Instigators (2024) e The Luckiest Man in America (2024). Nel 2025 è in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Una pallottola spuntata e Springsteen: Liberami dal nulla.

2. Ha recitato in alcune importanti serie. Per quanto riguarda la televisione, la carriera di Hauser inizia recitando in alcuni episodi delle serie Community (2010), C’è sempre il sole a Philadelphia (2010), Kingdom (2014-2017), The Night Shift (2015), Superstore (2017) e Unbreakable Kimmy Schmidt (2018-2019). Ottiene maggior popolarità grazie alla serie Cobra Kai (2019-in corso), seguita poi da Reno 911! (2020) e Black Bird (2022), dove recita accanto a Taron Egerton. Nel 2023 recita invece in Afterparty.

3. È anche doppiatore. Oltre ad aver recitato davanti la macchina da presa, Hauser ha lavorato in diverse occasioni anche come doppiatore. Ha infatti inizialmente prestato la propria voce ad un episodio della serie Calls (2021) e poi al film animato Aqua Teen Forever: Plantasm (2022). Nel 2024 dà voce al personaggio Buio in Orion e il buio, film d’animazione disponibile su Netflix. Nello stesso anno doppia invece Imbarazzo in Inside Out 2.

Paul Walter Hauser in Black Bird

4. Ha interpretato un temuto assassino. Nella miniserie Black Bird Paul Walter Hauser ha ricoperto il ruolo di Larry Hall, un serial killer e stupratore accusato di aver ucciso 14 donne. Per la sua interpretazione di questo ruolo, basato appunto su una persona realmente esistente, Hauser ha ottenuto grandi riconoscimenti, come il Golden Globe e l’Emmy Awards come Miglior attore non protagonista.

Paul Walter Hauser in Cobra Kai

5. Il suo personaggio è stato “messo in pausa”. Dopo essere apparso nel ruolo di Raymond “Pastinaca” Porter in quasi tutti gli episodi della seconda stagione di Cobra Kai, l’attore avrebbe dovuto originariamente apparire anche nella terza stagione, ma Paul Walter Hauser era impegnato nelle riprese di Crudelia della Disney in Inghilterra, mentre la terza stagione era in fase di produzione. Il suo personaggio è così stato messo in pausa ed è stato ripreso a partire dalla quarta stagione.

Paul Walter Hauser è Imbarazzo in Inside Out 2

6. Ha partecipato al doppiaggio del film d’animazione. Nel fortunatissimo sequel di Inside Out, uscito nei cinema di tutto il mondo a giugno, l’attore ha dato voce ad una delle nuove emozioni introdotte: Imbarazzo. Si tratta, insieme ad Ansia, dell’emozione più importante e che ha un ruolo decisivo all’interno del film. Parlando di questo ruolo, l’attore ha dichiarato: “Ogni volta che interpreto un personaggio che è in qualche modo sommesso, per me è sempre una forzatura. Non sto mai zitto. È stato divertente cercare di trovare l’umorismo e le diverse piccole voci e le cose che si possono fare per essere aggiuntivi“.

Paul Walter Hauser in I Fantastici Quattro: Gli Inizi

7. È un celebre villain dei protagonisti. Hauser fa parte del cast dell’atteso I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ma il ruolo che andrà ad interpretare è rimasto a lungo un mistero. A riguardo, l’attore ha inizialmente detto: “Tutto quello che posso dire è che io, in qualche iterazione, sarò nel film. […] È un personaggio molto distinto che sono entusiasta di interpretare e sto cercando di capire cosa fare in questo momento”. Come poi rivelato e confermato da un’immagine ufficiale, l’attore interpreta nel film l’Uomo Talpa.

I premi vinti da Paul Walter Hauser

8. Ha ottenuto importanti riconoscimenti. Paul Walter Hauser ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi per la sua interpretazione di Larry Hall nella miniserie Black Bird. Per questo ha vinto il Golden Globe come Miglior Attore Non Protagonista in una miniserie o film televisivo, il Critics’ Choice Television Award nello stesso anno e categoria, e il Primetime Emmy Award 2024 come Miglior Attore Non Protagonista in una miniserie. Sebbene non abbia vinto premi major per il film Richard Jewell, la sua interpretazione gli è valsa numerose nomination e consensi dalla critica, come il National Board of Review Breakthrough Performance Award nel 2019.

Paul Walter Hauser è anche un lottatore di wrestling

9. Ha intrapreso una carriera come lottatore. Con una mossa professionale audace, Paul Walter Hauser è passato da Hollywood al mondo del wrestling professionistico, definendosi come “il Dwayne Johnson al contrario”. Il suo debutto nel wrestling professionistico è avvenuto nel 2023 e da allora ha fatto passi da gigante nella Major League Wrestling. Sotto la guida dell’ex wrestler della MLW Paul London, Hauser ha sviluppato un bagaglio di abilità e il 17 aprile 2025 ha vinto il Progress Proteus Title.

L’età e l’altezza di Paul Walter Hauser

10. Paul Walter Hauser è nato il 15 ottobre del 1986 a Grand Rapids, Michigan, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,75 metri.

