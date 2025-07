Punisher Special Presentation: i video dal set mostrano uno sguardo esaustivo al costume di Frank Castle

Punisher Special Presentation dei Marvel Studios è al momento in fase di ripresa, e questi ultimi video dal set di New York ci offrono la nostra migliore occhiata finora di Jon Bernthal in costume completo nei panni di Frank Castle.

Il primo video (che potete vedere qui) mostra un primo piano di Bernthal che cammina tra due autobus con il caratteristico costume a forma di teschio e il trench di pelle di Punisher. L’attore sfoggia anche una folta barba, il che potrebbe confermare che la storia sia ambientata prima degli eventi di Daredevil: Rinascita. Il secondo video (che invece potete vedere qui) mostra uno sfortunato individuo che viene scaraventato giù dal balcone di un hotel.

Di cosa parla Punisher Special Presentation?

I dettagli della trama sono ancora per lo più riservati, ma alcune foto dal set precedenti sembrano confermare che Castle affronterà effettivamente Isabella Carmela Magdalena Gnucci, alias “Ma Gnucci”. Gnucci era la spietata capa di una famiglia criminale che ha fatto il suo debutto nel quarto numero della serie Marvel Knights di Garth Ennis. È andata vicina a porre fine alla crociata del Punitore in diverse occasioni, assoldando scagnozzi formidabili come il Russo per dare la caccia al suo implacabile nemico.

Kevin Feige ha recentemente detto che la versione del Punitore che incontriamo in Brand New Day sarà in qualche modo attenuata, cosa che non sorprende troppo: “Quando il Punitore sarà nel film di Spider-Man, avrà un tono diverso. Lo vediamo per la prima volta nelle storie di Spider-Man di Tom Holland come un vero Spider-Man. Lui da solo, dedito a salvare la città e ad affrontare, in mancanza di termini migliori, la criminalità di strada, invece che eventi che potrebbero portare alla fine del mondo.”