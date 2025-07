Aquaman: qual è lo stato del personaggio nel DCU?

Jason Momoa ha interpretato Arthur Curry/Aquaman per la prima volta in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016. Quel cameo è stato seguito da un debutto vero e proprio in Justice League del 2017 e, nonostante i fallimenti del film, Aquaman è arrivato al cinema nel 2018, incassando la cifra record di 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il sequel è uscito nel 2023 e, sebbene l’ultimo film del DCEU abbia avuto più successo rispetto al resto dei film DC di quell’anno, è stato comunque un flop con un deludente incasso globale di 440 milioni di dollari.

Non siamo sicuri di quale sarebbe stato il piano per il Re di Atlantide se il DCEU fosse rimasto in piedi, anche se la Warner Bros. ha commesso un errore clamoroso non adattando adeguatamente “Flashpoint” in The Flash (che avrebbe visto i rispettivi regni di Aquaman e Wonder Woman in guerra tra loro). Probabilmente, sarebbe apparso almeno nel film Crisi sulle Terre Infinite.

Aquaman è stato oggetto di numerose battute nella prima stagione di Peacemaker, in cui Christopher Smith ha ripetutamente affermato che l’eroe si fotteva dei pesci. La risposta a quella battuta è arrivata nel finale, dove Momoa si è presentato nei panni di Arthur insieme al Flash di Ezra Miller per negare le accuse.

Quella scena non è più canonica ora che il DCEU è stato sostituito dal DCU, ma gran parte di Peacemaker è comunque nel canone. Intervenendo a Peacemaker: The Official Podcast, James Gunn ha parlato del primo episodio della prima stagione, confermando che Bloodsport rimane canonico. La celebrità di Aquaman, tuttavia, non lo è.

“È improbabile che Aquaman sia un eroe famoso nel DCU, visto che Superman e Peacemaker sono in lavorazione. È improbabile”, ha confermato il regista di Superman e co-CEO di DC Studios. Scherzando sul fatto che i fan possano realizzare un “DCU Cut” della serie, Gunn ha aggiunto: “Si può tagliare Aquaman che si fotte un pesce”.

Recentemente, Gunn ha affermato che dovremo aspettare almeno un paio d’anni prima di vedere Aquaman e Flash nel DCU, e ci si aspetta che entrambi i personaggi saranno (ovviamente) interpretati da nuovi attori. Sarà emozionante vedere come Gunn interpreterà Arthur, soprattutto perché non è un eroe molto conosciuto in questo mondo quando si svolgono gli eventi di Superman.

Intanto, Jason Momoa è già passato a un altro ruolo DC: interpreterà Lobo nel film di Supergirl del prossimo anno. “Ho tutti i fumetti di Lobo. Era il mio preferito. Pensavo che avrei interpretato Lobo quando Zack Snyder mi ha chiamato”, ha detto l’attore all’inizio di quest’anno. “Dato che si trattava di Batman contro Superman, avevano bisogno di un cattivo, e lui è l’unico che può farlo, sai.”

“Questo è il ruolo che ho sempre desiderato interpretare. È il fumetto che ho amato, quindi sono molto nervoso”, ha affermato. “È una scelta ovvia interpretare questo personaggio. È piuttosto importante. Non voglio rivelare troppo, ma voglio dire, siamo perfetti, esattamente come il personaggio, ed è piuttosto rude e scontroso e… direi che la moto è davvero fantastica.”

Alla domanda se prevede di interpretare Lobo nel prossimo futuro, Momoa ha aggiunto: “Lo spero. Lo spero. Lo spero. È il suo film, quindi è fantastico. Io ci sono solo per un breve periodo.”

In Supergirl, la protagonista viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo ventunesimo compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova coinvolta in una sanguinosa ricerca di vendetta.

Supergirl arriverà nei cinema il 26 giugno 2026.