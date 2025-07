I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il nuovo approccio all’Uomo Talpa

I Fantastici Quattro: Gli Inizi ci presenta l’Uomo Talpa di Paul Walter Hauser, ma adotta un nuovo approccio al cattivo e ai suoi Moloidi che dovrebbe far riflettere i fan di lunga data sulla svolta che questi caratteri possono avere al cinema nel 2025.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi si apre con un montaggio che racconta la storia delle origini della squadra e la loro prima battaglia con l’Uomo Talpa. È una breve sequenza che vede il classico cattivo dei fumetti affondare il Pan Am Building a Midtown Manhattan.

Viene catturato dalla Prima Famiglia Marvel dopo che la squadra combatte contro Giganto nei loro classici costumi blu e neri. In seguito scopriamo che Sue Storm è riuscita a mediare un accordo di pace tra Subterranea e la superficie grazie al suo lavoro con le Nazioni Unite.

L’Uomo Talpa può essere visto assistere alla conferenza stampa della squadra poco dopo il terribile avvertimento di Silver Surfer, e viene invitato al Baxter Building da Sue durante l’atto finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Con Galactus diretto a New York, la città deve essere evacuata, e Sue riesce a convincere Harvey Elder a permettere ai suoi cittadini di rifugiarsi a Subterranea. Questo però avviene solo dopo che Harvey ha scambiato frecciatine con la Torcia Umana e Mister Fantastic, con quest’ultimo che lo definisce “Uomo Talpa” in uno degli scambi più comici del film.

Nei giorni successivi, Harvey accoglie gli abitanti della superficie nella sua casa sotterranea, tra cui Rachel Rozman interpretata da Natasha Lyonne. Abbiamo sentito dire che in passato c’erano piani più ambiziosi per entrambi i personaggi in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ma sembra che i rispettivi archi narrativi siano stati accorciati per ridurre la durata di questo reboot sotto le due ore. Per quanto riguarda i Moloidi dell’Uomo Talpa, sono semplicemente persone normali, piuttosto che creature antiche, che si sono unite ad Harvey e vivono nelle profondità di New York. Sembrano minatori, con degli occhiali che ricordano vagamente i loro enormi occhi.

È un po’ deludente, ma il fatto che i Marvel Studios abbiano ritratto l’Uomo Talpa in una luce eroica è inaspettato e offre una nuova interpretazione del primo nemico dei Fantastici Quattro. Tuttavia, la squadra cha comunque molti cattivi con cui potenzialmente scontrarsi in futuro, dato che il Mago, il Pensatore Pazzo e Diablo sono solo alcuni di quelli a cui si fa riferimento in questa storia.

Resta da vedere se vedremo di più dell’Uomo Talpa di Paul Walter Hauser nel MCU, ma il suo ruolo è importante per mettere in salvo i cittadini di New York, quindi rispetto al film non ci saranno lamentale in stile Uomo d’Acciaio sulle vittime di massa dopo che la squadra ha combattuto contro Galactus.

Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è al cinema!