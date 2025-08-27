I Play Rocky: Anthony Ippolito interpreterà il giovane Sylvester Stallone

Anthony Ippolito è stato scelto come protagonista del film I Play Rocky, diretto da Peter Farrelly (Green Book) per Amazon MGM Studios e che arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche da una sceneggiatura di Peter Gamble. Come riportato dal The Hollywood Reporter, Ippolito interpreterà proprio il giovane Sylvester Stallone nel film che racconta la vita dell’attore prima che diventasse una mega star. La sua convinzione incrollabile era che non era solo destinato a scrivere Rocky, ma era destinato a essere Rocky Balboa.

Ippolito è noto soprattutto per aver interpretato un altro grande attore in un progetto “making of”, ovvero Al Pacino nella serie limitata della Paramount+ The Offer. È poi apparso anche nel film di successo della Netflix Purple Hearts. The Hollywood Reporter ha inoltre rivelato informazioni incoraggianti sul processo che ha portato Anthony Ippolito a ottenere il ruolo di Stallone. “Dopo aver sentito parlare per la prima volta del progetto”, riporta la pubblicazione, “ha realizzato un video di audizione non richiesto e lo ha inviato direttamente ai produttori”.

Questo approccio è degno di nota perché riecheggia il modo in cui è nata la migliore serie di film di Stallone. Con l’attore che perseguiva il suo sogno di realizzare Rocky con instancabile determinazione, l’approccio di Ippolito suggerisce che il giovane attore ha una grinta e una mentalità perfettamente adatte alle esigenze della storia. Non resta a questo punto che attendere di poterlo vedere assumere i panni dell’icona del cinema per I Play Rock.

Di cosa parlerà I Play Rock

I Play Rocky racconterà di come Stallone concepisce il film Rocky e, pur dopo aver ricevuto numerosi “no”, scommette tutto su se stesso, rimanendo irremovibile nel suo voler interpretare il ruolo principale. Il risultato è la storia di rivalsa di un outsider (Stallone) grazie ad un film sull’outsider per eccellenza (Rocky). Uscito nel 1976, il film ha poi vinto l’Oscar come Miglior film e Stallone è stato invece nominato per il premio come miglior attore e miglior sceneggiatura originale.

La sua interpretazione e la sua visione creativa hanno trasformato Rocky in un punto di riferimento culturale e lo hanno consacrato come una leggenda di Hollywood. Distribuita dalla United Artists e successivamente dalla MGM, Rocky è poi divenuta una delle serie di film sportivi più iconiche e di maggior successo finanziario di tutti i tempi, con cinque film ed un incasso globale di oltre 1,7 miliardi di dollari, compresi i tre spin-off di Creed.