Alien: Pianeta Terra, la spiegazione del finale dell’episodio 4

Dopo che Wendy ha ucciso uno Xenomorfo adulto nell’episodio precedente di Alien: Pianeta Terra (qui la recensione), Kirsh ha portato i cinque esemplari provenienti dalla nave spaziale Weyland-Yutani precipitata sull’isola segreta di Boy Kavalier, Neverland, dove si svolgono le ricerche di Prodigy. Kirsh ha studiato questi esemplari insieme ad altri ibridi, tra cui Ricciolo e Isaac, così recentemente ribattezzato.

Nel frattempo, cresce la tensione tra due ibridi, Piumino e Nibs, entrambi alle prese con lotte personali e dilemmi morali. Il primo è caduto sempre più nella trappola di Morrow, mettendo in pericolo la sua madre umana. Allo stesso tempo, Nibs mostra livelli spaventosi di instabilità che costringono Dame Sylvia a prendere drastiche misure protettive.

Wendy fa amicizia con un piccolo Xenomorfo per tenere Joe con sé

Uno dei motivi per cui Alien: Pianeta Terra viene definito un capolavoro di fantascienza dopo solo quattro episodi è il forte sviluppo dei personaggi alimentato da questioni filosofiche e da una solida tecnica narrativa. Ciò è evidente alla fine dell’episodio 4, quando Wendy non solo comunica con il piccolo Xenomorfo che viveva nel vecchio polmone di Joe, ma sembra anche fare amicizia con lui.

Wendy ha stretto un accordo con Boy Kavalier per capire come comunicare con uno Xenomorfo in modo che Joe potesse rimanere con lei sull’isola. Boy Kavalier ha già espresso le sue preoccupazioni sul fatto che Joe possa diventare una distrazione, ma Wendy gli promette che non sarà così e lui, sebbene riluttante, decide di tenere Joe con sé per placare Wendy, oltre che per motivi di ricerca e privacy.

C’è un momento alla fine dell’episodio 4 di Alien: Pianeta Terra che fa sembrare che il piccolo Xenomorfo pensi che Wendy possa essere sua madre, permettendole di toccarlo. Si strofina persino il muso contro la sua mano come un comune gatto domestico. Anche se non è certo che Wendy possa effettivamente controllare queste creature, sta sicuramente iniziando a comunicare con loro e scambiare informazioni, il che dovrebbe essere un’indicazione importante di dove sta andando la seconda metà della serie.

Kirsh sa che Morrow sta manipolando Slightly

Kirsh non ha impiegato molto a scoprire che Piumino sta comunicando con Morrow attraverso un microfono che gli ha messo sul collo nell’episodio precedente. Uno degli obiettivi principali di Kirsh è quello di sorvegliare tutti gli ibridi, e lui è in grado di guardare le registrazioni retiniche e ascoltare le registrazioni audio del ragazzo che apparentemente parla con nessuno.

Kirsh riporta anche alla memoria il momento in cui Morrow chiede a Slightly: “Quando una macchina non è una macchina?” (leggi qui l’approfondimento a riguardo), prima di ascoltare il piano di Morrow di far entrare di nascosto una persona nel laboratorio Prodigy invece di far uscire di nascosto un uovo Xenomorfo. Piumino rivela il suo nome umano a Morrow, mettendo in pericolo sua madre umana, e la cosa lo motiva ad agire contro Wendy e gli altri ibridi.

Poiché Morrow ha minacciato la madre e i fratelli di Piumino, quest’ultimo deve ora trovare un essere umano da portare nel laboratorio e sembra che Joe sia il suo candidato principale. Sapendo tutto questo, non è chiaro se Kirsh interverrà, ma probabilmente informerà Boy Kavalier, che potrebbe semplicemente lasciare che il ragazzo porti Joe nel laboratorio per motivi di sperimentazione e così da eliminare Joe ed evitare che Wendy si distragga.

Nibs è in isolamento dopo aver minacciato Dame Sylvia

Nibs, invece, è stata la più isolata degli ibridi dopo essere stata attaccata dall’alieno “bulbo oculare” nell’episodio 2 (qui la spiegazione del finale). La sua crisi esistenziale ha cominciato a peggiorare nell’episodio 3 fino a raggiungere un punto di rottura psicologica nell’episodio 4, convincendosi di essere sia umana che incinta nonostante la realtà del suo status di ibrido.

Nibs è la prima vera dissidente degli ibridi che dimostra la sua forza contro i suoi creatori. Dopo aver minacciato fisicamente Dame Sylvia, la figura materna per tutti gli ibridi, Nibs viene rinchiusa nella sua stanza e considerata una minaccia di livello 3. Non è chiaro se l’instabilità della ragazza sia il risultato della sua coscienza umana o di qualche tipo di errore computazionale, ma il protocollo “Livello 3” suggerisce che Prodigy abbia un piano per contenere gli ibridi incontrollabili.

La situazione di Nibs probabilmente non migliorerà nella seconda metà di Alien: Pianeta Terra, e lei potrebbe essere proprio il primo ibrido che dovrà essere “eliminato” a causa della minaccia che rappresenta per Prodigy. Inoltre, non sarà qualcuno, o qualcosa, che Prodigy potrà pubblicizzare una volta rivelata Wendy al mondo, quindi è probabile che i giorni di Nibs siano purtroppo contati.

Cosa aspettarsi nell’episodio 5 di Alien: Pianeta Terra

Wendy continua a ricevere un trattamento speciale da Boy Kavalier, soprattutto ora che è in grado di comunicare con gli Xenomorfi. Questo probabilmente continuerà a infastidire Ricciolo, che è chiaramente gelosa di Wendy e potrebbe decidere di attaccarla in qualche modo. Se Piumino chiederà aiuto a Ricciolo per far entrare Joe nel laboratorio Prodigy, come richiesto da Morrow, la ragazza potrebbe essere incentivata a farlo per il semplice fatto che questo ferirebbe profondamente Wendy.

Dame Sylvia, invece, probabilmente cercherà di aiutare Nibs a regolarizzarsi, ma dovrà tenerla confinata e isolata perché non ci si può più fidare di lei. Una volta che Boy Kavalier lo scoprirà, potrebbe essere molto più veloce di Dame Sylvia nel premere il pulsante di arresto su Nibs. Se la notizia su di lei venisse divulgata, la sua invenzione ibrida da trilioni di dollari sarebbe compromessa e Wendy sarebbe temuta, non celebrata.

L’aspetto più intrigante dell’episodio 5 sarà però Wendy che decifra il linguaggio degli Xenomorfi, il che dovrebbe rispondere alla domanda scottante: “Cosa hanno da dire?” e, cosa ancora più importante, “Cosa vogliono?”. Gli Xenomorfi potrebbero essere umanizzati, come mai prima d’ora nella serie Alien. Inoltre, Yutani dovrebbe iniziare a fare pressione per riavere i suoi esemplari da Prodigy, il che potrebbe creare ogni sorta di combattimento e carneficina nei futuri episodi di Alien: Pianeta Terra.

LEGGI ANCHE: Alien: Pianeta Terra, dove si colloca nella timeline della saga