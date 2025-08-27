Dual – Il clone: la spiegazione del finale del film

Diretto da Railey Stearns, Dual – Il clone fu un film di fantascienza con un mondo tutto suo. In esso, gli individui non esprimevano le proprie emozioni e i personaggi comunicavano principalmente con un’espressione impassibile. Ogni parola pronunciata era affermata come un dato di fatto. In un mondo che si era quindi evoluto per sostituire gli individui, l’umorismo nero giocava un ruolo centrale. Seguimmo così il viaggio di Sarah (Karen Gillan), che soffriva di una malattia terminale e decise di dar vita a una sua sostituta. La clonazione era una pratica comune in quel mondo e Sarah ricorse proprio ad essa prima di morire. L’unico problema fu che Sarah poi continuò a vivere.

La trama di Dual – Il clone

Dual – Il clone introdusse il concetto di duello all’inizio. Assistemmo a due uomini che lottavano per la vita su un campo mentre il pubblico li guardava con entusiasmo. Dopo aver pugnalato il suo avversario, l’altro emerse come vincitore. Scoprimmo poi che il sopravvissuto era il clone dell’uomo che aveva ucciso. Il conduttore annunciò che non sarebbe più stato un doppio, ma piuttosto l’originale Robert Michael da quel momento in poi. Presto incontrammo Sarah, una donna che non era particolarmente soddisfatta della sua vita. Temeva di confrontarsi con sua madre e per lo più evitava le sue telefonate.

Aveva un fidanzato, Peter, che in quel periodo lavorava a un progetto e viveva lontano. Le videochiamate tra Peter e Sarah divennero sempre più brevi con il passare del tempo. Una mattina Sarah si svegliò con il letto macchiato di sangue. Si rese conto di aver vomitato sangue nel sonno. Dopo aver fatto la doccia, andò dal medico e dopo una serie di analisi scoprì di avere una malattia terminale. Il medico consigliò allora a Sarah di organizzare il suo funerale e anche di valutare la possibilità di trovare un sostituto. Sarah guardò così dei video su come i sosia aiutassero le famiglie dei defunti ad affrontare il dolore della perdita dei loro cari.

Sarah credette che una sostituzione fosse l’ultima cosa buona che potesse fare per la sua famiglia e il suo amato. Accettò quindi di sottoporsi al processo. In pochi minuti, la sua clone fu davanti a lei. Il tecnico le fece notare che aveva gli occhi blu a causa di un errore di codifica, anche se Sarah ritenne che gli occhi blu la rendessero interessante. Sarah presentò poi alla sua doppia tutte le cose che le piacevano e che odiava. La nuova lei fu curiosa di sapere tutto della sua vita e, allo stesso tempo, pensò a come inserirsi perfettamente in essa.

Mentre guardava la sua vita essere presa in mano dal suo clone, Sarah ricevette però una chiamata dal suo medico, il quale le disse che inaspettatamente aveva superato la sua malattia e che era completamente guarita. Anche se quella notizia la rese felice, seppe di avere ora un grosso problema da affrontare. Solo una Sarah poteva restare in circolazione, quindi o l’originale o la clone doveva essere eliminata. Quando rivelò la sua situazione ed espresse il suo interesse a eliminare la sosia, sua madre e Peter ne parvero feriti. Peter spiegò che ormai era innamorato della sosia e non di lei.

Anche se assomigliava a Sarah, la sosia si impegnò a rendere felice Peter facendo tutto ciò che lui amava. Sarah fu allora combattuta nel rendersi conto che le persone per cui si era iscritta al programma di sostituzione l’avevano sostituita prima ancora che potesse morire. Era stata dimenticata, e questo la rese ancor più disperata nel voler rimuovere il clone dalla sua vita e riprendersi tutto ciò che le spettava di diritto. L’avvocato la informò a questo punto della necessità del duello. Se il doppio desiderava rimanere, lui e l’originale dovevano combattere per stabilire chi avrebbe potuto vivere.

Sarah contattò allora un allenatore economico, Trent, il quale la rese determinata a vincere la sfida e le fece guardare video cruenti per aiutarla a superare la sua paura del sangue. Sarah lavorò duramente per mantenere il suo corpo in forma e si addestrò con tutti gli strumenti che sarebbero stati forniti durante il duello. Alla fine, la Sarah originale fu pronta. Purtroppo, subì una battuta d’arresto quando il duello fu rinviato di un mese. Una mattina, mentre continuava ad allenarsi con Trent, notò la sua doppia che la osservava dall’altra parte della strada. Le scagliò una freccia, che non la ferì ma la spaventò. Sarah poi seguì la sua doppia mentre questa scappava.

La trovò nascosta nel parco giochi e le disse che non avrebbe cercato di farle del male. Le due si sedettero insieme e finalmente si confrontarono. Sarah sentì che la doppia le aveva fatto un torto portandole via tutto ciò che costituiva la sua vita. La doppia riconobbe l’odio di Sarah e ritenne che fosse giustificato. La doppia si lamentò di Peter e di sua madre, e di come le stessero gradualmente dando sui nervi. Chiese quindi a Sarah di accompagnarla in un posto: un gruppo di sostegno per duellanti. Sarah ascoltò i racconti di coloro che avevano continuato a vivere dopo il duello, di come stessero soffrendo e di come la vita non fosse così facile come avevano immaginato.

Sarah capì però che la sua doppia stava cercando di dissuaderla dall’ucciderla. Invece di biasimarla per la situazione in cui si trovava, il clone incolpò la società e le sue pratiche. Il duello era semplicemente uno spettacolo per coloro che guardavano mentre due persone lottavano per la sopravvivenza. Questo commosse Sarah. Cominciò a credere che il clone fosse empatico e pensasse a uno schema più ampio delle cose. Entrambe decisero quindi di fuggire dal paese il giorno del duello. Tuttavia, durante la fuga, il clone ingannò Sarah e le diede da bere dell’acqua avvelenata, uccidendola. Durante il finale di Dual – Il clone, la sosia si cambiò poi indossando gli abiti di Sarah e arrivò al luogo del duello zoppicando.

Cosa accade nel finale del film

La clone afferma a questo punto di essere la vera Sarah e che la sosia era stata eliminata. La madre e Peter testimoniarono poi a favore della sosia, confermando che era lei la vera Sarah. Il loro piano era sempre stato quello di porre fine alla vita dell’originale, soprattutto dopo che lei aveva incontrato Peter e aveva parlato con sicurezza di come avrebbe sicuramente ucciso il clone. Sapevano che Sarah aveva imparato diverse tecniche di combattimento, quindi usarono l’intelligenza per vincere. Anche se il veleno fu una morte lenta, fu la più facile da nascondere.

Sebbene il clone lottasse per la sua vita, seppe di essere ormai intrappolata in una vita che non aveva mai scelto. In assenza dell’originale, non aveva alcuna battaglia da vincere, ma semplicemente esisteva nel mondo di Sarah che la sopraffaceva in larga misura. Anche se sviluppò un gusto diverso per accontentare le persone nella sua vita, faticò a renderle felici. Proprio come Sarah, ora non riceveva più le telefonate di sua madre e si irritava per le piccole cose che Peter faceva o diceva. Alla fine, fermò la sua auto in mezzo alla strada e pianse a dirotto. Capì di aver combattuto una battaglia inutile.

Distrusse una persona per una vita che neanche le piaceva. L’insensatezza dell’intera situazione fu forse ciò che spinse il clone a fermare l’auto in mezzo alla strada, a significare il caos di cui ora doveva far parte. L’auto era l’unico spazio in cui sia Sarah che la sua doppia potevano esprimere le proprie emozioni. Il mondo intorno a loro non si era mai strappato, quindi fu solo quando erano sole e rinchiuse in uno spazio inaccessibile a chiunque altro che poterono essere sincere con se stesse.

Cosa ci lascia il film Dual – Il clone

Dual – Il clone ci lascia dunque una riflessione amara e inquietante sull’identità, sul valore dell’esistenza e sul desiderio di essere insostituibili agli occhi di chi amiamo. Attraverso il duello tra originale e copia, il film mette in discussione cosa significhi davvero vivere: è il semplice atto di esistere o la capacità di essere riconosciuti come unici? Sarah e la sua doppia mostrano come l’amore e l’accettazione possano trasformarsi in terreno di conflitto. Alla fine, la storia ci invita a interrogarci sulla fragilità delle relazioni e sull’illusione di poter essere davvero irripetibili.