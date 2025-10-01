Il mistero dei Templari 3: il produttore conferma il ritorno di Nicolas Cage

Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3) riceve un nuovo entusiasmante aggiornamento, con il produttore Jerry Bruckheimer che anticipa il ritorno di Nicolas Cage. Uscito nel 2004, l’originale Il mistero dei Templari rimane uno dei film più amati di Cage, con l’iconico attore nei panni dell’avventuriero Ben Gates.

Cage ha ripreso il suo ruolo nel sequel del 2007, sottotitolato Book of Secrets, ma non è tornato per la serie spin-off di breve durata Edge of History, trasmessa da Disney+ nel 2022. Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3) è in fase di sviluppo da tempo con il regista originale Jon Turteltaub, ma Cage ha già espresso scetticismo sulla realizzazione del progetto.

Ora, in una recente intervista con TheWrap, Bruckheimer conferma che Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3) è ancora in lavorazione. “Ci stiamo avvicinando”, ha detto il produttore riguardo al progetto. Bruckheimer rivela anche che l’aspettativa per il film è che sia Turteltaub che Cage tornino.

Dopo l’aggiornamento su Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3), a Bruckheimer è stato chiesto se fosse deluso dal passaggio della serie alla TV in streaming con National Treasure: Edge of History. Il produttore spiega che la serie ha comunque svolto il suo compito di mantenere la serie rilevante per il pubblico. Come spiega:

“No, era completamente diverso. Vogliamo mantenere vivo il nome agli occhi del pubblico [e] nello spirito del tempo”.

Cosa significa questo per Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3)

Nel marzo 2024, Cage ha condiviso alcuni commenti sinceri su Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3). L’attore ha preso di mira la Disney, suggerendo che la società è responsabile del fatto che il film non sia stato realizzato. Nelle sue stesse parole:

No, non c’è National Treasure 3. Se volete trovare un tesoro, non guardate alla Disney, ok? Non è lì.

Le parole schiette di Cage sono in contrasto con i commenti di Turteltaub e dello sceneggiatore Ted Elliot, che negli ultimi anni hanno fornito diversi aggiornamenti promettenti sul progetto. Nell’agosto 2024, Elliot ha dichiarato al National Treasure Hunt podcast che la prima bozza della sceneggiatura era stata completata e che Ben, Abigail (Diane Kruger) e Riley (Justin Bartha) erano tutti inclusi nella storia.

Le ultime dichiarazioni di Bruckheimer sembrano quindi confermare che il lavoro su Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3) non si è interrotto negli ultimi 14 mesi, da quando è stata completata la prima bozza della sceneggiatura. Le sue dichiarazioni potrebbero anche essere un segno che Cage ha cambiato idea sul terzo film.

Se la sceneggiatura di Il mistero dei Templari 3 (National Treasure 3) dovesse essere completata quest’anno, le riprese non inizierebbero prima del 2026, il che significa che l’uscita del film potrebbe avvenire nel 2027 o addirittura nel 2028. Detto questo, potrebbe volerci un altro anno o più prima che la sceneggiatura sia completata in modo soddisfacente per tutti, il che significa che l’attesa potrebbe essere molto lunga.