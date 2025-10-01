Alice In Borderland – Stagione 4: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Sebbene la terza stagione di Alice in Borderland ripercorra il viaggio di Arisu e Usagi attraverso l’ultimo gioco Joker, termina in modo interessante con una nota ambigua e lascia spazio alla quarta stagione.

Per molto tempo è stato difficile non credere che la seconda stagione di Alice in Borderland avrebbe segnato la fine della serie live-action giapponese di Netflix. Poiché la conclusione della seconda stagione era in linea con quella del manga originale, la serie aveva esaurito il contenuto del materiale di partenza. Sorprendentemente, la serie è tornata con un’altra stagione, che ha seguito una narrazione originale.

Il contenuto promozionale della terza stagione di Alice in Borderland ha rivelato che avrebbe presentato la corsa finale di Arisu e Usagi nella Borderlands contro un Joker sfuggente. Anche se la storia di Arisu e Usagi sembra conclusiva verso la fine della terza stagione, un oscuro colpo di scena finale sembra preparare il terreno per una potenziale quarta stagione di Alice in Borderland.

Ultime notizie su Alice In Borderland – Stagione 4

Anche se il finale della terza stagione di Alice in Borderland lascia spazio a un altro capitolo, il cast e la troupe dello show non hanno fatto annunci ufficiali sul suo ritorno. Anche Netflix non ha rivelato nulla sul futuro dello show di sopravvivenza giapponese, anche se il finale della terza stagione suggerisce che potrebbe tornare con un altro seguito.

Dato che la terza stagione di Alice in Borderland porta a una conclusione definitiva e ben strutturata la storia di Arisu e Usagi, non avrebbe senso che una nuova stagione li vedesse nuovamente protagonisti. Per questo motivo, se Netflix decidesse di continuare il franchise, lo streamer probabilmente amplierebbe la sua tradizione con un potenziale spin-off.

La quarta stagione di Alice in Borderland non è ancora stata confermata

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul rinnovo di Alice in Borderland oltre la terza stagione. È interessante notare, tuttavia, che proprio come la terza stagione di Squid Game, anche il terzo capitolo di Alice in Borderland si svolge negli Stati Uniti nei suoi momenti finali, suggerendo che il prossimo capitolo potrebbe ampliare la portata e la diffusione dei giochi centrali.

Ci sono state diverse voci sul ritorno di Squid Game su Netflix come potenziale reboot americano. Per quanto riguarda Alice in Borderland, invece, sembra che sia stato rivelato poco su ciò che potrebbe riservare il futuro. Dopo il finale ambiguo della terza stagione, però, è difficile non credere che Netflix abbia in programma qualcosa di più per il franchise se la terza puntata avrà un buon successo.

Parlando delle sfide tecniche che i creatori della serie hanno dovuto affrontare durante la produzione, il regista Shinsuke Sato ha specificatamente affermato (tramite Salon) che “la sfida più impegnativa è stata il gioco finale della serie”. Il fatto che abbia sottolineato come il gioco Joker fosse l’ultimo della serie suggerisce che non avesse intenzione di espanderla oltre la terza stagione. Il regista ha anche menzionato come, dopo che la seconda stagione ha finalmente rivelato la verità su Borderlands, hanno dovuto spostare la domanda centrale della terza stagione a: “Quindi dobbiamo tornare a [Borderland] – ma possiamo tornare al mondo reale?” Questo cambiamento nell’inquadramento della narrazione attorno a una domanda finale indica una mossa deliberata verso la conclusione definitiva della serie.

Dettagli sul cast della quarta stagione di Alice In Borderland

Dopo il finale della terza stagione di Alice in Borderland, è difficile immaginare come la serie possa continuare la storia di Arisu e Usagi. Tuttavia, prima che inizino i titoli di coda, il Giappone viene colpito da una serie di terremoti, che inducono Arisu a chiedersi cosa riserva il futuro. L’imminente catastrofe che porterà alla fine del mondo potrebbe riportare i personaggi interpretati da Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya a Borderlands.

Anche i membri del cast secondario delle stagioni 1 e 2, tra cui Ayaka Miyoshi (Ann), Aya Asahina (Kuina), Sho Aoyagi (Aguni), Yuri Tsunematsu (Akane), Dori Sakurada (Niragi) e Nijirō Murakami (Chishiya), compaiono brevemente nella stagione 3. Anche le loro storie sembrano conclusive, ma un seguito diretto potrebbe segnare il loro ritorno.

Poiché la scena finale della terza stagione si svolge negli Stati Uniti e si concentra sul cartellino con il nome indossato da una cameriera americana di nome Alice, sembra possibile che un potenziale seguito prenderà la strada dello spin-off e presenterà una nuova serie di personaggi. La nuova protagonista potrebbe essere un personaggio femminile di nome Alice che, come molti esseri umani, si ritrova nelle Borderlands dopo un disastro che ha distrutto il mondo.

Potenziale trama della quarta stagione di Alice in Borderland

La trama della quarta stagione di Alice in Borderland dipenderà in gran parte da come Netflix deciderà di espandere il franchise. Un seguito diretto potrebbe rischiare di diluire le vicende concluse di Arisu e Usagi, ma potrebbe comunque trovare modi creativi per rimandarli nelle Borderlands.

Dopo il finale della terza stagione di Alice in Borderland, uno spin-off avrebbe più senso per la serie. Lo spin-off potrebbe ruotare attorno a un nuovo gruppo di personaggi e seguire le loro avventure – e disavventure – nel cupo mondo che esiste tra la vita e la morte. Il potenziale seguito potrebbe anche rivelare di più sulla misteriosa guardia di Borderlands e raccontare la storia di come è finito in purgatorio.

Se fosse abbastanza ambizioso, il potenziale seguito di Alice in Borderland potrebbe anche esplorare cosa si nasconde dietro il vuoto presente nel finale della terza stagione. Il finale accenna anche all’esistenza di un dio onnipotente, che potrebbe diventare una figura chiave in un nuovo capitolo.