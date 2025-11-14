Patrick Schwarzenegger con Penelope Cruz nel nuovo Thriller di Florian Zeller

Patrick Schwarzenegger si è unito al cast del prossimo film di Florian Zeller, Bunker, in onda su FilmNation. Il film vede protagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz, con la regia di Zeller.

In Bunker, quando un architetto accetta un progetto moralmente ambiguo – la costruzione di un bunker di sopravvivenza per un magnate della tecnologia – sua moglie inizia a mettere in discussione il loro matrimonio dopo 17 anni insieme. Il film è descritto come “un thriller che approfondisce le sfide emotive e morali che una coppia affronta tra le tensioni del mondo che li circonda, esplorando le paure, i dubbi e i dilemmi che definiscono la nostra epoca”.

Federica Sainte-Rose di Blue Morning Pictures sarà la produttrice insieme a Fernando Bovaira e Simon de Santiago di MOD Producciones. Alice Dawson sarà anche produttrice del film. Mariano Cohn, Gaston Duprat, Andres Duprat, Emanuel Nunez e Fernando Sokolowicz saranno i produttori esecutivi.

Patrick Schwarzenegger ha recentemente interpretato Saxon, il fratello maggiore dei Ratliff, nella terza stagione di The White Lotus di Mike White su HBO. Ha recentemente concluso la produzione al fianco di Margaret Qualley di Love of Your Life per Amazon MGM Studios.

All’inizio di quest’anno, Patrick Schwarzenegger ha recitato in American Sports Story: Aaron Hernandez nel ruolo di Tim Tebow di Ryan Murphy. La serie di 10 episodi segue l’ascesa e il declino della stella della NFL Hernandez.