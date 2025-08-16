HomeCinema News2025

Isla Johnston in trattative per essere Giovanna d’Arco per Baz Luhrmann

Di Gianmaria Cataldo

-

Isla Johnston in Life After Life
Sembra che Baz Luhrmann abbia trovato l’eroina protagonista per il suo film epico della Warner Bros Giovanna d’Arco. Secondo Deadline, il regista sarebbe infatti in trattative preliminari con Isla Johnston per interpretare la celebre guerriera francese. L’attrice, ancora poco nota, è ricordata in particolare per La regina degli scacchi, dove ha interpretato la versione giovane del personaggio di Beth Harmon, ruolo che ha segnato la svolta nella carriera di Anya Taylor-Joy. Johnston ha poi recitato anche nelle serie Invasion Life After Life.

Quello di Giovanna d’Arco è un ruolo particolarmente ambito tra le giovani attrici. Come noto, la vera figura storica fu bruciata sul rogo nel 1400 dopo aver guidato le truppe nell’assedio di Orléans e aver insistito per l’incoronazione di Carlo VII come re di Francia durante la Guerra dei Cent’anni. È considerata la santa patrona della Francia. Luhrmann, che torna così al cinema con questo progetto dopo l’acclamato Elvis, sta dunque preparando il film e ha ristretto il campo a un piccolo gruppo di giovani prima di scegliere Johnston. Al momento l’attrice ha ricevuto l’offerta, e questa è sicuramente un’opportunità che potrebbe lanciare ulteriormente la sua carriera.

Il regista ha scritto la sceneggiatura con Ava Pickett, una drammaturga che ha recentemente condotto la prima lettura della sceneggiatura per la maggior parte dei team della Warner Bros, dalla produzione al marketing e alla pubblicità. Ciò è avvenuto allo Chateau Marmont, nella sala dove un tempo fu letta ad alta voce la prima bozza di Gioventù bruciata per i dirigenti della Warner Bros. La partner di Luhrmann per il design, Catherine Martin, ha supportato Pickett con una presentazione visiva.

