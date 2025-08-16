Ryan Reynolds in Avengers: Doomsday, ma Deadpool non si unirà alla squadra – Rumors

All’inizio di questa settimana, Ryan Reynolds ha fatto impennare le speculazioni condividendo un logo degli Avengers vandalizzato con dei graffiti, e ora abbiamo la conferma che Deadpool tornerà effettivamente nell’MCU per Avengers: Doomsday.

THR riporta che Reynolds riprenderà il ruolo del Mercenario Chiacchierone nell’attesissimo film evento dei Marvel Studios, ma non indosserà effettivamente il costume dei più potenti eroi della Terra. “Fonti dicono a Heat Vision che sì, Deadpool apparirà in Avengers: Doomsday. (Non aspettatevi però che si unisca effettivamente al team degli Avengers.)”

Sebbene un articolo di questo tipo venga solitamente considerato “ufficiale”, nulla è veramente confermato finché non intervengono i Marvel Studios o la Disney. Oltretutto, sono emerse anche voci contrastanti sul presunto ritorno di Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone.

Secondo Deadline, “Fonti ci dicono di non aver visto Reynolds sul set a Londra e che non apparirà nei prossimi due film degli Avengers”. Riferendosi al criptico post su Instagram della star di Deadpool e Wolverine pubblicato all’inizio di questa settimana, il giornale scrive che Ryan Reynolds si stava “solo divertendo” e che “l’ha fatto un fan, Reynolds l’ha notato ed è stato incuriosito a pubblicarlo“.

The Wrap, tuttavia, confuta tale notizia con informazioni provenienti da fonti interne. Stanno riportando che “non abbiamo ancora visto l’ultima apparizione di Deadpool, e lo rivedremo in ‘Avengers: Doomsday'”.

È interessante notare che l’articolo sottolinea che “nessuno lo ha ancora dichiarato pubblicamente“, il che implica che l’accordo non è ancora stato finalizzato e che The Hollywood Reporter potrebbe aver anticipato la notizia riportando il ritorno di Reynolds. Questo potrebbe anche spiegare perché la notizia sia stata inclusa nella sua newsletter Heat Vision piuttosto che in un articolo completo.

Reynolds probabilmente tornerà in Avengers: Doomsday, soprattutto dopo l’anticipazione di Thor nella TVA. Il film trarrebbe beneficio dalla presenza di un certo numero di star, e sembra probabile che l’attore sarà incluso nel prossimo annuncio del cast.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.