Ammazzare Stanca: il film che devi assolutamente vedere se hai amato Gomorra e Romanzo Criminale

Un realismo che non cerca eroi: perché Ammazzare Stanca parla la stessa lingua di Gomorra e Romanzo Criminale

Ciò che ha reso iconici i mondi narrativi creati da Garrone, Sollima e Stefano Sollima è l’aderenza a un realismo che non salva nessuno. Ammazzare Stanca compie lo stesso passo, ma scegliendo un punto di vista ancora più ravvicinato: quello di un uomo comune, stretto fra pressioni sociali, codici non scritti e un contesto che decide per lui molto prima che possa decidere da solo.

Come in Gomorra, il film mostra come la violenza non sia eccezione ma struttura; come in Romanzo Criminale, il protagonista non è un individuo isolato ma parte di un ingranaggio culturale che lo forma, lo limita e lo logora. La mafia non è rappresentata come un’epica, ma come una gabbia invisibile che si chiude lentamente.