James Gunn è al lavoro sul “prossimo capitolo della famiglia Super”

Di Gianmaria Cataldo

-

James Gunn 2023
Il regista statunitense James Gunn arriva alla premiere di Los Angeles della Warner Bros. 'The Flash' tenutasi al TCL Chinese Theatre IMAX il 12 giugno 2023 a Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di imagepressagency - DepositPhotos

Il film Superman di James Gunn è il primo della serie e finora ha ottenuto risultati positivi al botteghino, con un successo particolarmente forte sul mercato interno. Grazie anche alle recensioni positive, il futuro sembra roseo per l’Uomo d’Acciaio e il suo cast di supporto, ma anche per l’intero DC Universe, a cui prossimamente si aggiungeranno numerosi altri titoli tra film e serie.

Durante una conference call sui risultati finanziari, il CEO della Warner Bros. Discovery David Zaslav ha dunque confermato che James Gunn sta lavorando a una sorta di sequel di Superman, affermando: “James Gunn si sta già preparando a scrivere il prossimo capitolo della famiglia Super”. Con Supergirl in uscita nel 2026 dopo che Superman ha introdotto l’eroina interpretata da Milly Alcock, forse i due personaggi potrebbero unirsi in un capitolo della “famiglia Super”.

Cosa significano le parole di Zaslav sul prossimo film DC di James Gunn dopo Superman

Sebbene i nuovi commenti di Zaslav confermino che il prossimo film DCU di Gunn è un progetto della “famiglia Super”, questa non è la prima volta che sentiamo parlare del film. Gunn sta anticipando il segreto progetto DC già da tempo, avendo precedentemente confermato che Superman avrebbe avuto un ruolo importante nel film.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto, Gunn ha spiegato che il suo prossimo film era un sequel di Superman, ma non in senso stretto, affermando: “Non direi necessariamente”. Sulla base della conferma del progetto da parte di Zaslav e del commento di Gunn sulla scrittura di un episodio della “Super famiglia”, sembra che il film potrebbe essere una collaborazione tra Superman, Supergirl e forse altri eroi.

Il cameo di Supergirl nel Superman di James Gunn ha preparato perfettamente il terreno per il suo film da solista. L’Uomo d’Acciaio di David Corenswet ha spiegato l’atteggiamento da ragazza festaiola della cugina, con la Supergirl di Milly Alcock che ama andare sui pianeti con un sole rosso, il che indebolisce i suoi poteri e le permette di ubriacarsi. È stato anche confermato che Supergirl è la proprietaria di Krypto. Entrambi sono fondamentali per il film DC del 2026 e chissà cosa riserverà loro il futuro.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

