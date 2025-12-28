HomeCinema News2025

Jamie Lee Curtis ringrazia sua madre per averle risparmiato L’esorcista a 12 anni

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Jamie Lee Curtis
Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it

Prima di diventare un’icona del cinema horror grazie a Halloween, Jamie Lee Curtis avrebbe potuto esordire sul grande schermo in un altro classico del genere. In una recente intervista concessa al The Drew Barrymore Show, l’attrice ha rivelato che, all’età di circa dodici anni, fu presa in considerazione per il ruolo di Regan MacNeil, la protagonista de L’Esorcista, diretto da William Friedkin.

A contattare la famiglia fu il produttore Ray Stark, convinto che la giovane Curtis potesse essere perfetta per il personaggio. La risposta della madre dell’attrice, però, fu immediata e definitiva: nessun provino. Una decisione che, col senno di poi, Jamie Lee Curtis ha definito fondamentale per la propria crescita personale.

Una scelta di protezione che ha evitato i rischi della fama precoce

Jamie Lee Curtis
Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it

Curtis ha raccontato di avere, all’epoca, una personalità vivace e spigliata, caratteristiche che probabilmente avevano colpito il produttore. Nonostante l’enorme opportunità che il film avrebbe rappresentato, sua madre scelse di proteggerla da un ruolo estremamente intenso per una bambina di dodici anni, privilegiando una crescita lontana dalle pressioni dell’industria cinematografica.

Riflettendo oggi su quell’episodio, l’attrice ha espresso gratitudine per non essere stata catapultata troppo presto sotto i riflettori, sottolineando come la possibilità di vivere un’infanzia “normale” abbia avuto un impatto positivo sulla sua vita e sulla sua carriera. Nel dialogo con Drew Barrymore, Curtis ha anche riconosciuto come non tutti abbiano avuto la stessa possibilità di scelta, ricordando quanto la fama precoce possa lasciare segni profondi.

La storia ha assunto nel tempo un significato ancora più forte alla luce di ciò che accadde a Linda Blair, che ottenne poi il ruolo di Regan a soli quattordici anni. Blair ha successivamente raccontato le gravi conseguenze fisiche e psicologiche affrontate dopo L’Esorcista, tra infortuni sul set, problemi di salute mentale e l’impatto devastante di una celebrità improvvisa. Un destino che conferma, secondo Curtis, quanto l’istinto protettivo di sua madre fosse stato non solo comprensibile, ma anche lungimirante.

Articolo precedente
Landman mostra le conseguenze delle ultime scelte nel promo dell’episodio 2×08 “Handsome Touched Me”
Articolo successivo
James Cameron rivela di aver sfiorato i diritti di Jurassic Park: “Il mio sarebbe stato troppo oscuro”
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved