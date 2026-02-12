Top Gun 3: il produttore Jerry Bruckheimer fornisce un incoraggiante aggiornamento

Dopo anni di sviluppo, Top Gun 3 sta ancora rullando verso il decollo, mentre il produttore Jerry Bruckheimer condivide un aggiornamento incoraggiante sui progressi della sceneggiatura. Dopo che Top Gun: Maverick ha riscosso un enorme successo di critica e commerciale, incassando quasi 1,5 miliardi di dollari al botteghino e ricevendo una nomination all’Oscar come miglior film, Top Gun 3 è in fase di sviluppo con Christopher McQuarrie ed Ehren Kruger che tornano a co-scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo.

Ora, durante un’intervista con Entertainment Tonight, al produttore Jerry Bruckheimer è stato chiesto quale tra il terzo Top Gun o Pirati dei Caraibi 6 uscirà prima, e lui ha rivelato che si aspettano che la sceneggiatura sia completata a breve. “Penso che sia una corsa tra i due, quindi vedremo. In questo momento, Top Gun è leggermente in vantaggio, ma niente di più. Ci aspettiamo una sceneggiatura a breve”.

Top Gun 3 dovrebbe vedere il ritorno di Tom Cruise nei panni di Maverick, Miles Teller in quelli di Rooster e Glen Powell in quelli di Hangman. Il ritorno degli altri membri del cast, tuttavia, rimane incerto. Joseph Kosinski è stato ingaggiato come regista, anche se non è stato ancora confermato ufficialmente che tornerà dietro la macchina da presa.

Durante un’intervista, Kosinski ha però anticipato la trama di Top Gun 3, dicendo che seguirà Maverick mentre affronta una “crisi esistenziale” e ha apparentemente confermato che sarà l’ultima apparizione del personaggio. “Penso che abbiamo trovato un modo per farlo, non solo per quanto riguarda la portata di ciò che stiamo proponendo, ma anche l’idea stessa della storia che stiamo raccontando. Stiamo pensando in grande…”, sono le parole del regista.

“È una crisi esistenziale quella che Maverick affronta in questo film, ed è molto più grande di lui. In realtà… Sto cercando di descriverla senza svelare nulla. [Ride.] È una questione esistenziale che Maverick deve affrontare, che lo farebbe sentire piccolo, credo, come film, rispetto a ciò di cui stiamo parlando”, ha aggiunto. “Sì, c’è ancora molto da raccontare su di lui. C’è un’ultima avventura. Quindi ci stiamo lavorando ora. Ehren Kruger, che ha scritto F1, sta scrivendo la sceneggiatura. Come tutte le cose, ci vuole un po’ di tempo per mettere a punto tutto, e lo faremo solo se sentiremo di avere una storia abbastanza forte”.