Landman mostra le conseguenze delle ultime scelte nel promo dell’episodio 2×08 “Handsome Touched Me”

Emerson Miller/Paramount+

Paramount+ ha diffuso il promo ufficiale dell’episodio 2×08 di Landman, intitolato “Handsome Touched Me”, anticipando un nuovo capitolo cruciale della serie. Il breve filmato suggerisce un aumento della tensione narrativa, con dinamiche personali e professionali sempre più intrecciate in un contesto dove potere, ambizione e compromessi continuano a ridefinire i rapporti tra i personaggi.

Dopo gli sviluppi dell’episodio precedente, la serie sembra pronta a spingere ulteriormente sui conflitti interni al mondo dell’industria energetica texana, mettendo in discussione equilibri che apparivano consolidati. Il promo lascia intendere che alcune decisioni recenti non resteranno senza conseguenze, aprendo la strada a nuovi attriti e a rivelazioni destinate a incidere sull’arco narrativo della stagione.

Un episodio che promette di cambiare gli equilibri della stagione

Il titolo “Handsome Touched Me” suggerisce un episodio fortemente incentrato sulle relazioni interpersonali e sui non detti che attraversano la serie, elementi che Landman ha costruito con progressione lenta ma costante. Il promo punta più sull’atmosfera che sull’azione, lasciando intravedere momenti di confronto e scelte difficili che potrebbero segnare una svolta per alcuni personaggi chiave.

Con l’avvicinarsi al finale di stagione, Landman continua a consolidare la propria identità come racconto adulto e realistico, capace di unire dramma umano e riflessione sul potere economico. L’episodio 2×08 si preannuncia quindi come un passaggio fondamentale, destinato a preparare il terreno per le ultime mosse narrative della seconda stagione.

