Jennifer Lawrence ha cercato di dissuadere Emma Stone dal tagliarsi i capelli per il suo nuovo progetto

Emma Stone non ha mai evitato l’impegno totale, e lo dimostra nel suo prossimo film Bugonia. In uscita il 24 ottobre 2025, Bugonia è un remake del film cult sudcoreano Save the Green Planet! e segue il rapimento di una potente CEO di un’azienda farmaceutica (Stone) da parte dei teorici della cospirazione Jesse Plemons e Aidan Delbis, convinti che sia un’aliena.

Dalla sua interpretazione da Oscar in La La Land alla sua inquietante trasformazione in Povere Creature, Emma Stone ha dimostrato la sua dedizione ai ruoli. Tuttavia, per il prossimo thriller fantascientifico di Yorgos Lanthimos, la Stone ha portato le cose a un livello completamente diverso, rasandosi i capelli davanti alla telecamera per una scena cruciale, cosa che l’amica Jennifer Lawrence ha cercato di dissuaderla.

In un’intervista con Vogue, Emma Stone ha parlato apertamente delle riprese di Bugonia, parlando dell’esperienza “emozionante” in cui i rapitori le rasano la testa sul sedile posteriore di una Range Rover rubata. Mentre Stone ha affermato che “non c’è sensazione migliore al mondo“, soprattutto perché è stata lei a dover rasare per prima la testa del regista Lanthimos, l’idea di perdere i capelli è stata sconvolgente.

Emma Stone ha riflettuto sulla perdita di capelli di sua madre durante le cure per il cancro al seno, affermando di ricordare di aver pensato: “Ha fatto davvero qualcosa di coraggioso. Io mi sto solo rasando la testa”. Sorprendentemente, la madre di Stone era apparentemente “gelosa” della sua trasformazione. Tuttavia, anche Jennifer Lawrence ha scritto a Vogue riguardo all’impegno dell’amica, descrivendo dettagliatamente le sue riserve iniziali. “Non volevo davvero che si rasasse la testa. Avevo già vissuto il taglio di capelli alla Billie Jean King. Onestamente, era bellissima. Ce l’ha fatta.”

La testa rasata di Emma Stone ha aiutato molto il film

Il momento in cui Emma Stone si rasa i capelli non è solo un’azione scioccante, ma mette in mostra il tipo di vulnerabilità fisica ed emotiva che gli attori raramente si lasciano andare a meno che non apprezzino davvero un ruolo e un regista. Bugonia segna la quarta collaborazione di Stone con il regista Lanthimos, e sembra esserci molta fiducia tra i due artisti, il che potrebbe riflettersi nell’interpretazione di Stone.

È interessante notare che la dedizione di Stone ha fatto scalpore anche dietro le quinte, come ricorda la reazione di Jesse Plemons, parafrasando: “Eccoci qui: Emily si è rasata la testa. Meglio che la cosa vada bene”. Di conseguenza, Bugonia sarà probabilmente un’altra esperienza insolita, inquietante, ma ricca di contenuti cinematografici da parte di Lanthimos, ed Emma Stone ci sta mettendo tutto, ancora una volta.