Jeremy Renner risponde alle accuse di molestie sessuali e minacce fisiche

Di Redazione

-

Jeremy Renner 2025
Jeremy Renner arriva al Netflix Tudum 2025 il 31 maggio 2025. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Jeremy Renner ha risposto ufficialmente alle accuse mosse contro di lui da Yi Zhou. Su Instagram, la regista ha pubblicato una serie di post in cui afferma di essere stata minacciata e molestata sessualmente da Renner, sia nella loro relazione personale che durante la collaborazione lavorativa.

Le accuse di Yi Zhou contro Jeremy Renner includono “fotografie personali e intime di se stesso” che Renner avrebbe inviato e un episodio in cui lui “ha minacciato di chiamare l’immigrazione/ICE” contro di lei. In un messaggio di testo che Zhou ha inviato a un’altra persona, durante una serata in cui lei e Renner avrebbero dovuto discutere di uno dei loro progetti, lei lo ha descritto come “violento” e ha raccontato di essersi dovuta chiudere in bagno per paura del suo comportamento.

Un rappresentante di Renner ha ora dichiarato a Variety che “le accuse mosse sono totalmente inaccurate e false”. L’avvocato di Renner, Marty Singer, ha dichiarato a People il giorno prima che le accuse di Zhou sono “false, oltraggiose e altamente diffamatorie”.

Secondo i post di Zhou su Instagram, lei e Renner hanno iniziato a frequentarsi a giugno, dopo che lui le ha inviato “una serie di immagini pornografiche indesiderate/non richieste di se stesso tramite DM e Whatsapp” e l’ha ‘sedotta’ “amandomi così tanto che ho creduto in lui/nel potere dell’amore”. In un altro post, Zhou ha affermato che “Questa esperienza mostra davvero il lato oscuro di Hollywood e la campagna diffamatoria volta a scoraggiare le donne, le registe asiatiche e le donne in generale”.

Al di là della loro relazione personale, Renner e Zhou hanno collaborato per la prima volta al documentario Chronicles of Disney sulla vita e l’eredità di Walt Disney e della società da lui creata, anche se non è stato prodotto dalla Disney. Zhou ha diretto il documentario, che presenta interviste a Renner e ad altri talenti di diverse generazioni di progetti Disney.

Successivamente è stato riferito che Renner e Zhou stavano collaborando nuovamente per il film animato con intelligenza artificiale Stardust Future: Stars and Scars. Jeremy Renner è stato scelto per interpretare l’Oracolo del Tempo, che è il narratore del film che racconta la storia che va dall’inizio dell’universo all’anno 2080. Il progetto è stato descritto come il primo lungometraggio realizzato completamente attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

