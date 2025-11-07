Jeremy Renner accusato di minacce e molestie sessuali nei confronti della sua ex fidanzata e collaboratrice

La star di Hollywood Jeremy Renner è stata accusata di molestie nei confronti di una sua ex fidanzata. La regista cinese Yi Zhou, attraverso il Daily Mail, ha parlato della sua relazione passata con Renner, in quanto l’attore le avrebbe rivolto minacce e molestie sessuali, sia durante la loro relazione privata che professionale. La regista ha condiviso una serie di post negli ultimi giorni, descrivendo in dettaglio le sue accuse contro la star della Marvel.

Zhou ha pubblicato una recente dichiarazione sul suo account Instagram ufficiale, che contiene un’immagine ripetuta di “tradimento”, che potete vedere qui sotto:

Credevo nelle favole Disney quando Jeremy Renner mi ha contattata e corteggiata: Fino a poco tempo fa pensavo che l’amore fosse puro e che il suo incidente lo avesse reso una persona nuova, quindi @chroniclesofdisney e @stardustfuturemovie lo hanno incluso e la favola in cui credevo è stata intrecciata nelle due opere (il cui obiettivo e impegno, come riportato in precedenza, è quello di donare il 100% a @mptf e al fondo below the line senza alcun guadagno per @intothesunentertainment).

Poiché si tratta di una storia in evoluzione di cyber flashing / pornografia non richiesta, campagna diffamatoria e violenza domestica, ho appena scoperto grazie al coraggioso @joshtboswell che c’è un’altra vittima che gli ha appena parlato e a quanto pare lui mi ha tradita con lei! Gli ho confessato alcuni nuovi dettagli che non ho condiviso nell’intervista di oggi con Josh. Sono orgogliosa del lavoro che sta facendo nel portare alla luce ciò che Hollywood vuole nascondere e lodare.

Bravo @joshtboswell @dailymail, abbiamo bisogno di più coraggio da parte dei media per sostenere e smascherare. Restate sintonizzati. Altro in arrivo, altri scandali e comportamenti scorretti. Molti di loro, mi è stato detto, sembrano essere fan che lui contatta durante gli incontri con i fan o semplicemente online. Come si può abusare dei fan? Li usa per il proprio piacere, invia immagini pornografiche e poi li getta nel cestino dei rifiuti sparendo senza lasciare traccia. Un comportamento che, mi è stato detto, è frequente in lui.

Incoraggio le altre vittime a parlare, i media di Hollywood a sostenerci maggiormente nel portare alla luce questa verità e a rendere Hollywood un luogo sano e sicuro per le donne.

Come riportato dal Daily Mail, Zhou ha riferito che l’ex attore della Marvel Cinematic Universe si sarebbe​​​​​ ubriacato durante un incontro a casa sua per discutere del loro documentario, al punto da urlare contro di lei per due ore. Il sito ha pubblicato un’immagine del testo in cui Zhou parla con un amico del presunto comportamento violento di Renner. Temendo di essere aggredita, ha raccontato di essersi chiusa in bagno per proteggersi.

Zhou ha dichiarato: “Stavo discutendo della logistica del documentario, poi lui ha bevuto una bottiglia di vino da solo e si è arrabbiato, urlando per due ore. Ho dovuto condividere la mia posizione con il mio team, i miei genitori e i colleghi della Disney, in modo che sapessero dove mi trovavo nel caso mi fosse successo qualcosa. Mi sono chiusa in una stanza per sicurezza, pregando che non entrasse durante la notte, dato che era davvero arrabbiato. Non ho detto una parola, avevo tanta paura per la mia vita”.

Il rapporto include anche screenshot dei messaggi di testo che lei aveva inviato, oltre a una foto che aveva scattato il giorno del presunto incidente. Zhou ha anche raccontato di come aveva affrontato Renner quando lui le aveva inviato foto esplicite, il che lo aveva portato a minacciarla di chiamare l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) per denunciare la regista. In uno dei suoi post ha scritto quanto segue:

Il Daily Mail riporta che Zhou “ha rifiutato di fornire” il resto del presunto messaggio di testo di Renner. Il giornale ha contattato Renner per un commento, ma né l’attore né i suoi rappresentanti hanno risposto al momento della pubblicazione di questo articolo.

In un altro articolo del Daily Beast, si legge che la coppia ha iniziato una relazione sentimentale all’inizio di quest’anno. Renner si sarebbe presentato tramite messaggi diretti e WhatsApp, con le immagini “indesiderate” nel giugno 2025.

L’ex moglie di Renner, Sonni Pacheco, lo aveva già accusato di comportamento violento, venuto alla luce durante la battaglia per la custodia della loro figlia, che all’epoca, nel 2019, aveva 6 anni. La star 54enne ha negato le accuse.

FOTO DI COPERTINA: Jeremy Renner arriva al Netflix Tudum 2025 il 31 maggio 2025. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com