Jennifer Lawrence esprime il suo giudizio sul primo prequel di Hunger Games a due anni dall’uscita

Due anni dopo l’uscita di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, Jennifer Lawrence ha finalmente espresso il suo giudizio sul prequel.

Durante la partecipazione alla serie Lie Detector Test di Vanity Fair, il co-protagonista di Die My Love Robert Pattinson ha posto a Lawrence una serie di domande personali e professionali, le cui risposte sarebbero state analizzate da un esaminatore. In una parte, all’attrice vincitrice dell’Oscar sono state poste alcune domande relative a The Hunger Games, alle quali ha dato risposte brevi.

In primo luogo, Pattinson è rimasto sorpreso nell’apprendere che la Lawrence aveva fatto un provino per Twilight, in cui Kristen Stewart ha finito per interpretare Bella Swan. Dopo che la Lawrence ha affermato di non avere rimpianti per non aver ottenuto la parte, lui ha proseguito chiedendole se pensava che The Hunger Games fosse più bello di Twilight. Sorprendentemente, lei ha risposto “No”, e l’esaminatore ha confermato: “Sincero”. Tuttavia, Lawrence sembra indicare che questa potrebbe essere una bugia non rilevata, poiché ride e dice: “Ultime notizie, questa macchina è rotta”. Alla fine del test ammette anche di aver mentito più volte, ma non specifica quali.

Tuttavia, le sue altre risposte sembrano molto più sincere. Pattinson ha chiesto a Lawrence se avesse visto il prequel di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, e se le fosse piaciuto, al che lei ha risposto “Sì” a entrambe le domande. Anche se non ha fornito ulteriori dettagli, il co-protagonista di Die My Love ha concluso la parte dedicata a Hunger Games chiedendole se la sua versione di “The Hanging Tree” fosse migliore di quella di Rachel Zegler, al che Lawrence ha prontamente risposto: “No, ovviamente no”.

Prima di diventare una delle attrici più richieste e vincitrice di un Oscar, la carriera della Lawrence è decollata quando ha interpretato l’eroina di Hunger Games Katniss Everdeen in quattro film dal 2012 al 2015. Anche dopo un decennio, Katniss rimane uno dei suoi ruoli più iconici, soprattutto in un periodo in cui i film distopici per giovani adulti erano di tendenza.

Anche se la risposta di Lawrence è breve, questa è la prima volta che l’ex star di Hunger Games esprime la sua opinione sul prequel dalla sua uscita nel 2023. Sebbene abbia parlato del film prima dell’uscita, augurando buona fortuna a Zegler e Tom Blyth, fino ad ora non aveva espresso la sua opinione sul prequel.

The Ballad of Songbirds and Snakes segna la prima volta che Lawrence non è apparsa in un film della serie Hunger Games, ma questo perché il prequel è ambientato durante la decima edizione degli Hunger Games, 64 anni prima che Katniss partecipasse alla sua versione. Sebbene ci fossero state voci secondo cui Lawrence avrebbe fatto un cameo, questo si è rivelato falso.

Sebbene Lawrence non interpreti Katniss da un decennio, la situazione potrebbe cambiare entro il prossimo anno. L’autrice di The Hunger Games, Suzanne Collins, ha scritto un altro prequel incentrato sui 50° Hunger Games di Haymitch Abernathy. La sua storia è una delle più richieste dai lettori della serie, che alla fine si è avverata quando Sunrise on the Reaping è stato pubblicato nel marzo 2025. Insieme all’annuncio del libro, la Lionsgate ha anche confermato un adattamento cinematografico, che uscirà il prossimo anno.

A differenza di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, c’è la possibilità che Lawrence, Woody Harrelson e Josh Hutcherson possano riprendere i loro ruoli rispettivamente di Katniss, Haymitch e Peeta nel prossimo prequel. Joseph Zada erediterà il ruolo di Haymitch, ma il libro include un epilogo che fa un salto in avanti nel tempo e mostra un Haymitch più anziano che parla con Katniss e Peeta mentre riflette sulla sua vita e sulla sua tragedia. Sebbene sia una parte fondamentale del libro, non c’è ancora alcuna conferma sul fatto che qualcuno del trio riprenderà il proprio ruolo.

Lawrence e Harrelson non hanno ancora affrontato la questione dall’uscita del libro. Hutcherson ha espresso il suo interesse a riprendere il ruolo, ma non sapeva nulla sul fatto che il ritorno sarebbe avvenuto in Hunger Games – L’alba sulla mietitura. D’altra parte, potrebbe esserci qualche speranza. Durante un’intervista con Variety nel 2023, a Lawrence è stato chiesto se fosse interessata a riprendere il ruolo di Katniss, e lei ha risposto: “Oh, mio Dio, assolutamente! Se Katniss potesse tornare nella mia vita, lo farei al 100%”. Al momento della stesura di questo articolo, il prequel di Haymitch è in fase di riprese.

Hunger Games – L’alba sulla mietitura uscirà nelle sale il 20 novembre 2026.