Jumanji 4: Dwayne Johnson rivela quando inizieranno le riprese

In un recente intervento al Toronto International Film Festival, Dwayne Johnson ha fornito un entusiasmante aggiornamento sulle riprese di Jumanji 4. Il franchise è diventato uno dei blockbuster più affidabili della Sony dopo Jumanji – Benvenuti nella giungla del 2017 e Jumanji – The Next Level del 2019. La serie reboot ha infatti incassato oltre 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo e i fan attendono con impazienza il prossimo capitolo.

Dopo il successo di The Next Level, secondo quanto riferito era in fase di sviluppo un terzo film, che però ha subito ritardi a causa della pandemia di COVID-19 e di Uno Rosso, altro film con Johnson. Nel 2024, la Sony ha però confermato che Jumanji 4 (o Jumanji 3 nella moderna serie reboot), ancora senza titolo, uscirà l’11 dicembre 2026, in linea con la tradizionale finestra di distribuzione prenatalizia della serie.

Jake Kasdan tornerà come regista, insieme alle star del reboot Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, che hanno tutti espresso entusiasmo per riprendere i loro ruoli. Torneranno anche i produttori di lunga data Matt Tolmach, Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Kasdan, con Jeff Pinkner e Scott Rosenberg che scriveranno la sceneggiatura. Ora, dopo un lungo silenzio, è stato dunque annunciato un aggiornamento sulla produzione. Intervenendo al TIFF, Dwayne Johnson ha quindi confermato che le riprese di Jumanji 4 inizieranno nel novembre 2025.

Cosa significa l’aggiornamento di Dwayne Johnson per Jumanji 4

Con l’annuncio di Dwayne Johnson che le riprese inizieranno a novembre e la data di uscita precedentemente annunciata confermata, Jumanji 4 è ufficialmente tornato in pista. Fortunatamente, questo importante aggiornamento sulle riprese conferma che il tanto atteso sequel non è più in una fase di stallo, poiché entrerà in produzione alla fine del 2025 con slancio. Sebbene i dettagli specifici della trama rimangano segreti, Hart ha indicato che Jumanji 4 potrebbe essere l’ultimo film della serie.