Mia moglie per finta: la spiegazione del finale del film

Il personaggio interpretato da Adam Sandler in Mia moglie per finta (qui la recensione) alla fine conquista la ragazza, anche se non quella che inizialmente desiderava. La commedia romantica del 2011 vede Sandler nei panni di Danny, un chirurgo plastico il cui cuore è stato spezzato quando ha scoperto che la sua fidanzata lo tradiva il giorno del loro matrimonio. Ha annullato tutto, ma questo alla fine lo ha portato a rendersi conto che indossare una fede nuziale e fingere di essere intrappolato in un matrimonio orribile rendeva più facile rimorchiare le ragazze. Danny ha così usato questo metodo per decenni fino a quando non ha incontrato la molto più giovane Palmer (Brooklyn Decker) e se n’è innamorato.

Dopo aver trascorso una notte fantastica con Palmer sulla spiaggia, Danny le ha confessato la serietà dei suoi sentimenti. Tuttavia, quando Palmer ha trovato la finta fede nuziale di Danny nella tasca dei suoi pantaloni, le cose sono rapidamente andate in pezzi. In preda al panico, Danny ha detto a Palmer che era sposato ma che stava divorziando. Quando Palmer ha chiesto delle prove, è iniziato il grande inganno, per cui Danny ha convinto la sua assistente Katherine (Jennifer Aniston) e i suoi figli a fingersi la sua finta famiglia in vacanza alle Hawaii, tutto per coprire la sua bugia. Tuttavia, le cose non sono andate come si aspettava.

Perché Danny ha scelto Katherine invece di Palmer

Una volta che Palmer si è convinta che Katherine fosse l’ex moglie di Danny, Devlin, era pronta a sposarsi. Tuttavia, a questo punto, Danny aveva già iniziato ad avere dei ripensamenti. Lui e Katherine avevano trascorso una serata insieme fingendo di essere marito e moglie per il bene della vecchia rivale del college di Katherine, la vera Devlin, e si erano divertiti molto. L’intesa era palpabile e i due sono arrivati persino a sfiorarsi in un bacio. Tuttavia, proprio mentre Danny stava per andare nella stanza di Katherine per confessarle i suoi sentimenti, Palmer è tornata in hotel e si è intromessa.

A differenza della maggior parte delle commedie romantiche, la ragazza “sbagliata” in Mia moglie per finta non era una persona orribile. Palmer era sinceramente dolce e gentile, anche se un po’ troppo giovane e ingenua. Questo mette Danny in una posizione difficile. Si era convinto di voler stare con Palmer e aveva fatto di tutto per realizzare il suo desiderio. Tuttavia, Danny si rese conto che Katherine era la persona con cui poteva essere se stesso. Non doveva inventare una bugia complessa perché lei lo accettasse. Così, alla fine, Danny annullò il matrimonio con Palmer e finì per sposare Katherine.

L’inganno completo di Danny e Katherine

Il punto focale di questo film di Adam Sandler è il complesso inganno che Danny e Katherine hanno costruito. Danny non poteva ammettere a Palmer che usava una fede nuziale falsa per rimorchiare le ragazze, e Palmer si rifiutava di uscire con lui a meno che non fosse certa che non fosse più sposato. Così, Danny ha fatto vestire Katherine e le ha chiesto di fingere di essere la sua ex moglie Devlin, che prendeva il nome dalla donna con cui Katherine era stata amica-nemica al college. Katherine e Palmer avrebbero dovuto incontrarsi solo una volta, ma quando l’assistente di Danny ha risposto senza pensarci a una telefonata di sua figlia, la bugia è stata costretta a crescere.

Dato che Danny e “Devlin” ora avevano dei figli insieme, non era più una semplice questione di Katherine che fingeva di essere sua moglie e poi scompariva. Dopo la vacanza alle Hawaii, Danny avrebbe dovuto fingere che la sua famiglia, più Eddie di Nick Swardson, fosse morta in un incidente. Era quasi troppo per Katherine, ma cambiò idea quando incontrò la vera Devlin (Nicole Kidman) alle Hawaii. Non volendo ammettere di essere una madre single divorziata, Katherine finse che Danny fosse suo marito. La bugia si raddoppiò e tutti furono costretti ad assecondarla.

Le confessioni finali di Katherine e Devlin

La grande bugia che Katherine e Danny avevano costruito è venuta alla luce durante la conversazione mattutina della prima con Devlin. Katherine aveva mentito a questa donna sin dai tempi del college perché le due erano molto competitive l’una con l’altra. Tuttavia, il dolore per il matrimonio di Danny con Palmer ha spinto Katherine a essere onesta con la sua vecchia nemica per la prima volta. Ha detto a Devlin che lei e Danny non erano realmente sposati e ha anche confessato di non aver avuto una media dei voti così alta al college come aveva affermato in passato. Katherine ha anche detto a Devlin che per anni aveva detto ai suoi figli di chiamare la loro cacca con il nome di quella donna.

La confessione di Katherine è andata sorprendentemente bene e Devlin ha finito per confessare alcuni suoi segreti. Ha ammesso che suo marito, interpretato da Dave Matthews, era in realtà gay, che stavano divorziando e che lui, in realtà, non aveva inventato l’iPod. Rendersi conto che entrambe erano state inutilmente competitive e ingannevoli fu estremamente catartico per Katherine e Devlin. Tuttavia, la conseguenza più importante di quel momento fu che Danny aveva sentito Katherine ammettere i suoi veri sentimenti per lui, e questo permise alla coppia di commedia romantica di Mia moglie per finta di essere onesta l’una con l’altra.

Il cameo di Andy Roddick e il colpo di scena nella storia d’amore con Palmer

In Mia moglie per finta non vediamo il momento in cui Danny dice a Palmer che non la sposerà, ma lei sembra averla presa bene. Danny ha detto a Katherine che Palmer ha portato subito i bambini a mangiare un gelato, quindi si presume che la dolce donna abbia capito perfettamente che Danny non aveva ancora superato la fine della sua relazione con la ex moglie. Alla fine del film, la voce fuori campo di Sandler spiega che Palmer ha incontrato sul volo di ritorno un tennista professionista che era un fan degli NSYNC proprio come lei. La scena che accompagna la voce fuori campo rivela che si trattava nientemeno che del tennista professionista Andy Roddick.

Anny Roddick è effettivamente il marito dell’attrice Brooklyn Decker, quindi la sua apparizione in Mia moglie per finta è stata un divertente riferimento alla relazione della coppia. Questo funziona perfettamente anche per il personaggio di Decker, dato che Palmer non è mai stata una persona maliziosa o antipatica. Meritava l’amore e non meritava davvero tutte le bugie e le manipolazioni in cui era stata inconsapevolmente coinvolta. Per fortuna, il film ha fatto sì che anche Palmer avesse il suo lieto fine.

Che fine fanno i personaggi di Mia moglie per finta

Il finale di Mia moglie per finta ha poi rivelato che tutti hanno avuto un lieto fine. Sembrava che Katherine e Danny avessero continuato la loro vacanza per un po’, dove Michael (Griffin Cluck) ha realizzato il suo desiderio di nuotare con i delfini (cosa che era in grado di fare poiché Danny gli aveva insegnato a nuotare all’inizio del film). È stato anche rivelato che Maggie (interpretata da Bailee Madison) ha realizzato il suo desiderio di seguire un corso di recitazione di tre settimane (con il vero Dolph Lundgren).

Katherine e Danny alla fine si sono sposati e le scene finali di Mia moglie per finta mostrano tutti, compresi i membri della famiglia di Danny che la sua ex fidanzata aveva deriso, ballare felici al ricevimento. Nei momenti finali, la voce fuori campo di Sandler osserva che, d’ora in poi, quando parlerà della sua moglie, non dovrà più dire tutte le cose orribili che diceva prima. Finalmente potrà essere onesto con se stesso e con gli altri riguardo alla sua vita e alla persona che ama.