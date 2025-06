Scarlett Johansson evita per un pelo di diventare la cena di un dinosauro in una clip di Jurassic World – La Rinascita

Manca meno di un mese all’uscita di Jurassic World – La Rinascita, e la Universal Pictures (tramite IGN) ha pubblicato un’entusiasmante prima clip dell’ultimo capitolo del franchise di enorme successo.

La scena mostra Zora Bennett (Scarlett Johansson) e la sua squadra intenti a ottenere un campione di DNA da un Mosasauro, cosa ovviamente molto più facile a dirsi che a farsi. Mentre Bennett prepara l’inquadratura, il gigantesco dinosauro acquatico si lancia sulla traiettoria della nave, facendola cadere in acqua.

Mentre Zora si aggrappa con tutte le sue forze, vediamo una splendida inquadratura del Mosasauro che la fissa da appena sotto la superficie. Ecco cosa ha detto Johansson del suo amore per il franchise, durato una vita, durante il CinemaCon di marzo.

“È sempre stato il mio sogno partecipare a un film di Jurassic Park. Questa volta sono andata direttamente da Steven Spielberg e gli ho detto che interpreterei qualsiasi ruolo, anche se venissi mangiata nei primi cinque minuti. Quindi è un onore incredibile essere qui.” Ha anche detto di essere determinata a “riportare la paura in Jurassic Park”.

I film di Jurassic World non hanno mai avuto problemi a riempire le sale nonostante le recensioni contrastanti, ma Dominion è stato visto da molti come un punto basso per il franchise. Riuscirà Jurassic World – La Rinascita a riconquistare i fan?

La prossima estate, a tre anni dalla conclusione della trilogia di Jurassic World, di cui ogni film ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, l’intramontabile serie di Jurassic si evolve verso una nuova e sorprendente direzione con Jurassic World – La Rinascita.

Con l’iconica superstar dell’azione Scarlett Johansson, il talento emergente Jonathan Bailey e il due volte vincitore dell’Oscar® Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco di azione vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare ed aria. Il film, interpretato anche dalle acclamate star internazionali Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo, è diretto dal dinamico regista Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) dalla sceneggiatura di David Koepp, sceneggiatore originale di Jurassic Park.

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il Dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti, vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo. Le tre creature più gigantesche di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

La candidata all’Oscar® Johansson interpreta l’esperta di operazioni segrete Zora Bennett, incaricata di guidare una squadra specializzata in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l’operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, si ritrovano tutti bloccati su un’isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.

Ali è Duncan Kincaid, il più fidato leader della squadra di Zora; il candidato all’Emmy e vincitore dell’Olivier Award Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis; il candidato all’Emmy Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) appare come il rappresentante di Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Assassinio sull’Orient Express) interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia dei civili naufraghi.

Il cast comprende Luna Blaise (Manifest), David Iacono (L’estate nei tuoi occhi) e Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) nel ruolo della famiglia di Reuben. Nel film compaiono anche, come membri delle squadre di Zora e Krebs, Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) e Ed Skrein (Deadpool).

Jurassic World – La Rinascita è diretto dal vincitore BAFTA Edwards da una sceneggiatura di Koepp (La guerra dei mondi), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto dal candidato all’Oscar® Frank Marshall e da Patrick Crowley, entrambi produttori storici del franchise di Jurassic e del blockbuster di quest’estate, Twisters. Il film è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.