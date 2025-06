I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Sue Storm sarà la leader della squadra?

Tradizionalmente, i Fantastici Quattro non hanno un leader, sebbene Mister Fantastic abbia spesso guidato la carica sulla carta. La Donna Invisibile ha ricoperto un ruolo simile, in particolare nelle recenti serie a fumetti di autori come Dan Slott e Ryan North.

Il personaggio di Sue Storm ha certamente bisogno di una rilettura al cinema, soprattutto perché è stata in gran parte relegata a un ruolo quasi di contorno nei film sui Fantastici Quattro della metà degli anni 2000. Sebbene l’interpretazione di Kate Mara abbia rappresentato un miglioramento, il suo lavoro è stato oscurato da una parrucca discutibile, dovuta alle riprese aggiuntive.

Parlando con Collider, il produttore di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Grant Curtis, ha promesso che l’MCU offrirà una Sue Storm poliedrica, che è potenzialmente rappresentata come la leader di questa squadra (o, quantomeno, come il personaggio principale del reboot).

“Se si ripercorrono i fumetti, ci si rende conto che Sue Storm è probabilmente la leader dei Fantastici Quattro, perché senza Sue Storm, tutto crolla”, ha spiegato. “Volevamo che esteticamente si frequentassero, ma in termini di personaggi e trattamento, chi dovesse essere al centro dell’attenzione, era come dire, ehi, raccontiamo la migliore storia possibile”.

Il sito ha anche parlato con Vanessa Kirby, che ha ricordato di aver riso con l’attore Pedro Pascal, interpretato da Reed Richards, quando hanno letto un fumetto degli anni ’60 in cui lo si vedeva comprare un vestito a Sue per impedirle di lamentarsi. Anche lei spera di modernizzare il personaggio, ma non voleva trasformare Sue in una “leader stronza e cattiva”. Piuttosto, si è impegnata a trovare una “genuina anima femminile”.

Parlando del supporto di Pascal durante quel processo, Kirby ha detto: “Non ho mai avuto un attore come controparte che si sia dimostrato così paritario e di supporto alla relazione, ma lo è stato anche il personaggio femminile che gli stava di fronte. Mi sento davvero grata ogni giorno di avere un attore come Pedro, così generoso”.

Ha risposto dicendo: “Adoro essere guidato in un certo senso. Quella che per me potresti identificare come generosità, semplicemente non lo è. Sono ispirato solo da… credo che le donne potenti siano state ciò che mi ha aiutato a sopravvivere”.

“Quindi, avere l’opportunità di stare al fianco di una di loro, di imparare da lei – semplicemente un partner, è una partnership; è un uomo e una donna, ma è anche una sorta di partnership trascendente nel lavoro e nei personaggi”, ha continuato Pascal. “E quindi, onestamente, non so davvero cosa cazzo farei senza di te [Vanessa]”.

Queste osservazioni genereranno le lamentele previste, ma è chiaro che tutti i soggetti coinvolti stanno seguendo i fumetti. Pascal e Kirby, nel frattempo, sembrano aver dedicato molta riflessione e tempo a rendere questa relazione perfetta sullo schermo.

La storia di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sembra ruotare attorno a Sue, soprattutto perché sarà incinta di (e alla fine darà alla luce) Franklin Richards. La Donna Invisibile è stata riconosciuta come il membro più potente di questa squadra per decenni, quindi metterla in primo piano sembra la decisione giusta per l’introduzione della squadra nell’MCU.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.