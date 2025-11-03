HomeCinema News2025

KPop Demon Hunters, cosa sappiamo del sequel!

Di Chiara Guida

-

KPop Demon Hunters

Il film numero uno su Netflix, KPop Demon Hunters, sta conquistando il mondo e la star Rei Ami (Zoey) ha ufficialmente risposto alle voci di un sequel del film d’animazione di grande successo.

Sul red carpet della festa di Halloween di Heidi Klum, Ami (nota per il suo ruolo di Zoey in KPop Demon Hunters) ha parlato con E! News di un possibile sequel. La rapper coreano-americana ha dichiarato di “aspettare la chiamata, proprio come te! Lo scoprirai quando lo scoprirò io, quindi ne parleremo”.

KPop Demon Hunters segue il popolare girl group K-pop mentre domina le classifiche e deve sconfiggere una boy band rivale di demoni per proteggere la luna di miele e salvare il mondo dal dominio demoniaco. Il cast vocale include Arden Cho nel ruolo di Rumi, May Hong in quello di Mira, Ken Jeong in quello di Bobby e Ahn Hyo-seop in quello di Ji-noo.

Ami ha continuato, affermando di non essersi ancora pienamente adeguata alla popolarità mondiale del film. Ha aggiunto: “Questo è un fenomeno culturale. I record, i titoli… è assolutamente senza precedenti. Sono così onorata e ammirata, e penso di essere davvero onorata dal potere della musica e della buona arte e da come possano davvero, davvero – sembra un cliché – cambiare il mondo”.

KPop Demon Hunters è attualmente il film più visto di sempre su Netflix, grazie al suo successo virale e alla colonna sonora da record, con numerosi successi attualmente nelle classifiche di Billboard. Netflix ha distribuito il film in un’edizione cinematografica limitata, con un incasso di 19,2 milioni di dollari.

Si vocifera di un potenziale sequel dopo il successo mondiale, ma non è stato ancora confermato nulla. La produttrice del film, Michelle Wong, ha parlato di un sequel di KPop Demon Hunters e ha dichiarato: “Siamo tutti molto stanchi [ride]. Ma siamo entusiasti del prossimo passo”.

Anche la creatrice e co-regista Maggie Kang ha affrontato le voci e ha aggiunto che non c’è nulla di ufficiale di cui parlare, ma “c’è sicuramente altro che possiamo fare con questi personaggi in questo mondo. E qualunque cosa sarà, sarà una storia che merita un sequel, e sarà qualcosa che vogliamo vedere”.

KPop Demon Hunters ha totalizzato 325 milioni di visualizzazioni entro 90 giorni dalla sua uscita nel giugno 2025. Ha un punteggio di Rotten Tomatoes del 95% e rimane nella mente dei fan, con la speranza che un sequel non sia troppo lontano.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

