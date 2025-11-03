Millie Bobby Brown avrebbe sporto denuncia contro David Harbour

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, avrebbe sporto denuncia per molestie contro il padre sullo schermo, David Harbour. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Brown avrebbe sporto denuncia contro Harbour, accusandolo di aver “bullizzato e molestato” la sua co-protagonista. La fonte afferma: “Millie Bobby Brown ha sporto denuncia per molestie e bullismo prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione. Ci sono state pagine e pagine di accuse. L’indagine è andata avanti per mesi.”

La denuncia di molestie, nessuna delle quali a sfondo sessuale, da parte di una fonte sconosciuta arriva dopo le accuse di tradimento da parte della moglie separata di Harbour, Lily Allen. Le accuse di Allen sono state messe a nudo nel suo ultimo album, West End Girl, che contiene brani come “Pussy Palace”, che descrivono dettagliatamente la presunta infedeltà di Harbour durante la loro relazione durata quattro anni.

La fonte anonima che ha affermato che è stata presentata la denuncia di molestie ha dichiarato di non essere sorpresa dal silenzio di Netflix. “Netflix non commenterà mai un’indagine interna, ma il fatto che non l’abbiano negata la dice lunga. Stranger Things ha contribuito a rendere Netflix famosa. Milioni di fan in tutto il mondo attendevano con ansia il finale. Nessuno vuole che qualcosa distolga l’attenzione da questo.”

La fonte ha anche affermato che il momento per le accuse è “sfortunato”, dato che la carriera di David Harbour sta subendo un duro colpo nel bel mezzo di una delle uscite più attese di Netflix in arrivo a breve. La carriera di Harbour ha avuto un’ascesa significativa grazie al suo ruolo in Stranger Things. Da allora ha lavorato a progetti Marvel, tra cui Thunderbolts*, ma ha anche recitato in Violent Night, Gran Turismo e Black Widow. Apparirà nell’attesissimo Avengers: Doomsday della Marvel, riprendendo il ruolo di Red Guardian il prossimo anno.

Il ruolo di Millie Bobby Brown che l’ha fatta conoscere è stato in Stranger Things, e l’attrice è apparsa in altri progetti, tra cui Enola Holmes e Damsel.

