KPop Demon Hunters – Aggiornamento sul film live-action: il regista torna sui suoi precedenti commenti

KPop Demon Hunters

Da quando KPop Demon Hunters ha debuttato su Netflix e ha conquistato il mondo, ci sono state molte speculazioni su come proseguirà il franchise, ricco di potenziale. Mentre alcune fonti rivelano che Netflix e Sony sono in trattative per un sequel di KPop Demon Hunters, circolano anche voci su un potenziale adattamento live-action, data la popolarità di questo trend a Hollywood.

La creatrice e co-regista di KPop Demon Hunters, Maggie Kang, aveva precedentemente commentato la possibilità di un adattamento live-action, mostrandosi almeno incuriosita dall’idea. Nel giugno 2025 Kang aveva dichiarato a Forbes: “Mi è piaciuto molto [How To Train Your Dragon]. Ero seduta in sala e pensavo: chissà se qualcuno vorrebbe vedere un KPop Demon Hunters live-action. Come sarebbe?

Tuttavia, sembra che da allora abbia cambiato idea, concordando ora con alcuni dei potenziali problemi discussi riguardo a un live-action di KPop Demon Hunters. In un’intervista alla BBC, Kang ha dichiarato: “È davvero difficile immaginare questi personaggi in un mondo live-action. Sembrerebbe troppo realistico. Quindi per me non funzionerebbe affatto.” Il co-regista di Kang, Chris Appelhans, ha aggiunto:

Una delle cose fantastiche dell’animazione è che puoi creare personaggi con caratteristiche incredibili. Rumi può essere un comico buffo e un attimo dopo cantare, eseguire un calcio rotante all’indietro e poi cadere in caduta libera nel cielo.

Il bello dell’animazione è quanto puoi spingere e elevare ciò che è possibile. Ricordo che hanno adattato molti anime diversi e spesso il risultato è un po’ artificioso.

KPop Demon Hunters segue un trio di superstar del K-pop che di notte fanno i cacciatori di demoni. Sono ritratti come personaggi buffi e con cui è facile identificarsi, spesso ricorrendo a tecniche di animazione esagerate per trasmettere la loro stupidità. Tuttavia, la loro amicizia e la loro missione sono messe a repentaglio dal fatto che la cantante principale, Rumi (Arden Cho), tiene segreto il proprio retaggio demoniaco.

Oltre ad alcune delle migliori scene comiche del film, che risaltano al meglio nell’animazione, il mezzo è uno strumento per elevare i temi della connessione attraverso la musica e il modo in cui funzionano i poteri vocali dei cantanti. Le loro esibizioni e la passione dei loro fan alimentano l’Honmoon, una barriera magica che protegge il mondo dai demoni e che è un elemento visivo sorprendente in tutto il film.

Nel live action, questo elemento, così come i demoni, richiederebbe probabilmente una certa quantità di CGI, con risultati che potrebbero essere molto pacchiani. L’animazione permette al mondo di KPop Demon Hunters e alle sequenze d’azione guidate dalla musica di essere più fantastiche, cosa difficile da immaginare nel live action, anche se la Disney ha ripetutamente cercato di farlo funzionare con molti personaggi in CGI.

Kang sottolinea anche un altro aspetto importante: “Sarebbe troppo realistico.” Questo sottolinea che parte del fascino di KPop Demon Hunters è il suo tono stravagante, che accompagna una storia seria e coinvolgente, mantenendo un attento equilibrio nei temi. Tuttavia, rendere qualcosa di più serio rifacendolo in live action, tradizionalmente considerato il mezzo più prestigioso, non funziona per ogni opera d’arte.

I remake live-action continuano a proliferare a Hollywood perché sono provati successi al botteghino, attirando in massa i fan delle proprietà più amate. Un live-action di KPop Demon Hunters probabilmente otterrebbe questi risultati. Tuttavia, Kang e Appelhans hanno scelto di continuare a lavorare con il mezzo che ritengono più adatto alla storia.

