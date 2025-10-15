Blade: Mia Goth fornisce un vago aggiornamento sul film Marvel

Sono passati più di sei anni da quando è stato annunciato per la prima volta che la Marvel Studios avrebbe realizzato un film su Blade, con l’iconico eroe che entrava a far parte del Marvel Cinematic Universe. Anche se Mahershala Ali è salito sul palco della Hall H durante il San Diego Comic-Con del 2019 per rivelare che avrebbe interpretato il vampiro protagonista, il film non è ancora stato realizzato.

In una nuova intervista con Elle, a Mia Goth, che è stata scritturata per il reboot il 12 aprile 2023, è stato chiesto se avesse qualcosa di nuovo da condividere sul progetto Blade. Tuttavia, la rivista ha osservato che “non ha aggiornamenti sulla travagliata produzione del film”, aggiungendo la sua seguente risposta: “È meglio che ci sia voluto tutto questo tempo. Vogliono farlo bene”.

Sebbene la timeline dell’MCU abbia visto Ali in un cameo vocale in Eternals del 2021, il suo personaggio Marvel non è ancora apparso sullo schermo in un progetto live-action della Marvel Studios. Una versione alternativa di Blade è apparsa di recente in Marvel Zombies, dove è stato doppiato da Todd Williams.

Cosa è successo al film Blade

Bassam Tariq era stato inizialmente ingaggiato per dirigere l’entrata di Ali nell’MCU, ma ha finito per abbandonare il progetto il 27 settembre 2022, quando The Hollywood Reporter ha rivelato che i “continui cambiamenti” nel programma di produzione hanno influito sulla sua uscita. Il 12 giugno 2024, anche Yann Demange, che era stato ingaggiato per sostituire Tariq, si è dimesso.

Come riportato da The Hollywood Reporter il 20 giugno 2024, le difficoltà nello sviluppo del film hanno rivelato numerosi aspetti delle diverse versioni della sceneggiatura. L’articolo di Blade includeva il fatto che Goth inizialmente avrebbe dovuto interpretare un vampiro malvagio di nome Lilith, “che voleva il sangue della figlia di Blade”.

Inizialmente il reboot doveva essere ambientato negli anni ’20, ma secondo quanto riferito ora l’attenzione è rivolta a un’ambientazione nel presente. Delroy Lindo e Aaron Pierre facevano parte del cast, mentre Ali e Goth sono attualmente le uniche star confermate.

Poiché la Saga del Multiverso è attualmente nella Fase 6, l’obiettivo è quello di concludere la massiccia narrazione con Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, previsti come film rimanenti. Mentre il film Blade è ancora in fase di lavorazione, non è chiaro se Ali interpreterà il ruolo in uno dei film del 2026 o del 2027. Se il film dovesse andare avanti, non sarebbe prima della Fase 7, e questo solo se a quel punto ci fosse già un regista ingaggiato. Al momento, la Marvel Studios non ha fissato una nuova data di uscita per Blade.

