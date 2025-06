LIFF – Lamezia International Film Fest 2025: il poster dedicato a David Lynch

È dedicata a David Lynch la locandina della dodicesima edizione del LIFF – Lamezia International Film Fest, che si terrà a Lamezia Terme dal 14 al 19 luglio 2025 – con una succosa anteprima il 5 luglio che annunceremo a breve.

L’illustrazione, che omaggia una delle scene più iconiche di The Elephant Man, è stata realizzata appositamente per LIFF12 dall’artista Pasquale De Sensi.

In un mondo sempre meno propenso all’empatia, in un presente di conflitti e di disumanizzazione in favore dei freddi numeri, il Lamezia International Film Fest sceglie “I am a human being” come claim ufficiale. Un grido che, nel preciso momento storico internazionale che stiamo attraversando, si fa sempre più universale e necessario.