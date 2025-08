Un concept art di Superman rivela i dettagli del costume di Ultraman

Il concept artist Constantine Sekeris ha condiviso alcuni suoi design per il Superman di James Gunn, e questa volta diamo un’occhiata dettagliata al costume di Ultraman.

Come il precedente artwork pubblicato da Sekeris sulla sua pagina Instagram, questo sembra essere il design finale del cattivo (o molto simile a quello che abbiamo visto al cinema).

L’identità di Ultraman rimane un mistero per la maggior parte del film, ma dopo aver subito gravi danni durante la battaglia finale, il personaggio si smaschera e rivela di essere in realtà un clone esatto di Kal-El. David Corenswet interpreta anche il doppelgänger di Superman, per il quale ha i capelli leggermente più lunghi (per il resto sembra praticamente lo stesso).

Lex Luthor rivela di essere riuscito a clonare Superman da una ciocca dei suoi capelli e che il silenzioso Ultraman è tecnicamente più forte, ma “persino più stupido” dell’Uomo di Domani. Quando Krypto distrugge il mezzo con cui Lex comunicava i comandi vocali a Ultraman, Superman riesce a sconfiggere il suo nemico lanciandolo attraverso un buco nero che si stava aprendo sotto Metropolis grazie al continuo utilizzo di un universo tascabile da parte di Luthor (per fortna l’intervento di Mr. Terrific ha scongiurato il peggio).

Gunn ha lasciato intendere che potremmo rivedere Ultraman a un certo punto, e non saremmo affatto sorpresi se tornasse come una versione di Bizarro.

LEGGI ANCHE:

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.