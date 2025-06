Hunger Games: l’alba sulla mietitura, cresce il cast. Trovato anche Panache

Jhaleil Swaby (The Lake) è stato scelto per interpretare Panache in Hunger Games: l’alba sulla mietitura, il film della Lionsgate, nel ruolo di Panache, un crudo e aggressivo tributo del Distretto 1, noto per la sua arroganza e spietatezza. Il film uscirà nelle sale il 20 novembre 2026.

Basato sul romanzo bestseller di Suzanne Collins, l’ultimo capitolo del franchise distopico per ragazzi Hunger Games rivisita il mondo di Panem 24 anni prima degli eventi della trilogia principale, a partire dalla mattina della mietitura dei 50esimi Hunger Games, noti anche come Seconda Edizione della Memoria. La storia è incentrata sul sedicenne Haymitch (Joseph Zada), un ragazzo intelligente e intraprendente del Distretto 12, scelto inaspettatamente per questa edizione dei giochi, che per l’edizione speciale prevedono un colpo di scena mortale: il doppio dei tributi, 48 bambini mandati nell’arena a combattere per la propria vita.

Oltre a Zada, il cast precedentemente annunciato include Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee Donner, Billy Porter nel ruolo di Magno Stift, Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Beetee, Lili Taylor nel ruolo di Mags, Elle Fanning nel ruolo di Effie Trinket, Ralph Fiennes nel ruolo del Presidente Snow, Glenn Close nel ruolo di Drusilla Sickle, Kieran Culkin nel ruolo di Caesar Flickerman, Ben Wang nel ruolo di Wyatt Callow, Maya Hawke nel ruolo di Wiress, Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Molly McCann nel ruolo di Louella McCoy e Iona Bell nel ruolo di Lou Lou.

Francis Lawrence (i film del franchise di Hunger Games, La ragazza di fuoco, Il canto della rivolta – Parte 1 e 2 e La ballata degli uccelli canterini e dei serpenti) dirigerà il film da una sceneggiatura di Billy Ray (Hunger Games, Terminator: Destino oscuro). Nina Jacobson e Brad Simpson produrranno per Color Force, con Cameron MacConomy come produttore esecutivo. Meredith Wieck e Scott O’Brien supervisioneranno il progetto per Lionsgate.