Lilo & Stitch: l’Esperimento 626 semina il panico al Super Boowl LIX

In occasione del Super Bowl LIX, Disney ha sfruttato l’occasione per cominciare a promuovere il suo prossimo live-action e se tutti ci aspettavamo il primo trailer di Lilo & Stitch, in realtà siamo stati sorpresi.

Nonostante l’assenza di trailer, la Disney sembra divertirsi un mondo a pubblicizzare il suo prossimo remake live-action, con poster e teaser precedenti che mostrano Experiment 626 che prende in giro Oceania 2, Mufasa: Il re leone e persino che distrugge l’iconico castello della Casa di Topolino.

In questa anteprima di “Big Game”, Stitch provoca il caos al Super Bowl come solo lui sa fare. Lo spot televisivo è piuttosto esilarante. Tuttavia, un trailer che offre un’idea migliore di cosa succederà in questa rivisitazione del classico animato del 2002 sembra ormai in ritardo.

Lilo & Stitch è la rivisitazione in live-action del classico d’animazione sulla ragazza hawaiana solitaria e il suo nuovo amico extraterrestre che aiuta a riparare la sua famiglia distrutta. Il film debutterà nelle sale italiane il 21 maggio 2025. Sono inoltre disponibili un ulteriore poster e il teaser ufficiale.

Lilo & Stitch è diretto da Dean Fleischer Camp e prodotto da Jonathan Eirich e Dan Lin. Interpretato da Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere e Chris Sanders, con Courtney B. Vance e Zach Galifianakis.