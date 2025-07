Lily Gladstone torna al cinema con The Thomas Crown Affair

La candidata all’Oscar Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) è un’altra new entry nella rivisitazione di The Thomas Crown Affair di Amazon MGM Studios, che sarà diretta e interpretata da Michael B. Jordan.

Non si sa ancora nulla sul ruolo che Gladstone interpreterà. Il premio Oscar Kenneth Branagh è un’altra new entry nel cast. Jordan e Taylor Russell sono i protagonisti del cast del film, le cui riprese inizieranno quest’estate e la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 5 marzo 2027.

Mentre i dettagli della trama sono ancora segreti, sia il film originale del 1968 della United Artists che il remake del 1999 della MGM erano storie di rapine incentrate su un uomo ricco e in cerca di emozioni forti che orchestra una rapina ad alto rischio solo per la sfida, per poi ritrovarsi invischiato in un complesso gioco del gatto e del topo con un brillante investigatore.

Come riportato in precedenza, Drew Pearce ha scritto la sceneggiatura di The Thomas Crown Affair, con Wes Tooke e Justin Britt-Gibson che hanno scritto una bozza precedente, basata sul film originale. Patrick McCormick e Marc Toberoff della Toberoff Productions saranno anche i produttori, con Alan Trustman, autore dell’originale del 1968, in qualità di produttore esecutivo.

Da quando è diventata la prima nativa americana ad essere nominata all’Oscar come migliore attrice per il suo ruolo da protagonista in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Lily Gladstone è apparsa nel film Apple di Erica Tremblay Fancy Dance, nel dramma indipendente di Morrisa Maltz Jazzy e in Under the Bridge di Hulu. Attualmente, può essere vista recitare nell’aggiornamento di Andrew Ahn su The Wedding Banquet per Bleecker Street. Altri progetti imminenti includono il thriller d’azione di Mark Pellington Lone Wolf, con Bryan Cranston, e la commedia indipendente stellare In Memoriam dello scrittore e regista Rob Burnett. È rappresentata da Authentic, IAG e McKuin Frankel Whitehead LLP.