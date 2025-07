Io sono leggenda: la spiegazione del finale alternativo del film

Il finale alternativo di Io sono leggenda spiegava molto di più sugli infetti rispetto alla versione cinematografica, era molto più fedele al romanzo di Richard Matheson del 1954 e rendeva il resto del film molto più profondo. Questa differente conclusione è stata rivelata per la prima volta nell’edizione in DVD del film con Will Smith e ben presto è stata considerata la versione migliore. Il finale alternativo è poi diventato stato così popolare che il prossimo Io sono leggenda 2 non seguirà l’originale, ripartendo proprio da questa diversa conclusione per costruire un nuovo racconto.

Tuttavia, questo significa che molti ora vogliono sapere cosa succede nel finale alternativo di Io sono leggenda e perché non è stato utilizzato. Nonostante sia stato adattato più volte in passato, un aspetto del libro da cui è tratto che non è mai stato adattato fedelmente è la conclusione. La fine del romanzo I Am Legend vede Robert Neville morire per mano sua e rivela che gli infetti sono intelligenti. Inoltre, essi temono e detestano Neville perché ha ucciso molti membri della loro specie. Mentre la versione cinematografica ha tradito questa conclusione di grande impatto, il finale alternativo rimane molto più fedele a questa conclusione.

La spiegazione del finale alternativo di Io sono leggenda

Uno dei motivi per cui il finale alternativo di Io sono leggenda è stato reso canonico è perché, a differenza della versione cinematografica, Will Smith sopravvive. In esso, infatti, Robert Neville scopre che gli infetti sono autocoscienti, possiedono un certo grado di intelligenza e, cosa più importante, hanno sentimenti. La rivelazione che sconvolge Neville è che gli infetti (che nel libro sono chiamati Darkseekers) hanno paura di lui. La violenza mostrata dagli infetti nei confronti di Robert è dunque, dal loro punto di vista, una necessità.

Gli infetti, simili a vampiri, attaccano la sua casa non per ucciderlo, ma per salvare uno di loro. Il loro assalto è quindi una missione di salvataggio per liberare la donna infetta che Neville ha rapito come cavia. Il peso morale degli implacabili esperimenti dell’uomo per trovare una cura al virus è il punto focale del finale alternativo di Io sono leggenda. Rendendosi conto che le creature sono ancora intelligenti, hanno una forma di comunicazione e hanno sviluppato una propria società, Neville lascia che la sua cavia si ricongiunga con i suoi simili.

Non lo dice mai ad alta voce, ma sembra rendersi conto di essere diventato un mostro anche per i Darkseekers (proprio come nel libro). Tuttavia, è proprio questa consapevolezza che permette al personaggio di Will Smith di sopravvivere nel finale alternativo. Nel finale originale, invece, Neville si sacrifica per salvare i sopravvissuti appena scoperti, Anna ed Ethan. Tuttavia, nel finale alternativo, i Darkseekers, riuniti con i loro simili catturati, semplicemente si allontanano. Neville prende quindi la cura e si dirige verso il Vermont come un uomo cambiato, con Anna ed Ethan al seguito.

Perché il finale alternativo non è stato utilizzato

Il finale alternativo di Io sono leggenda non è stato utilizzato nel montaggio finale per diversi motivi. Il montaggio cinematografico ha apportato diverse modifiche rispetto alle prime bozze, inclusa una versione in cui il cane di Neville sopravvive. Alla fine, il finale definitivo è stato scelto in base alla reazione del pubblico, che ha risposto in modo più favorevole allo scenario in cui “Will Smith muore”. Il finale cinematografico è stato controverso tra i fan del romanzo di Richard Matheson, che hanno ritenuto che non riuscisse a cogliere tematicamente ciò che rendeva il finale del libro così toccante.

La narrazione della versione cinematografica può essere più vicina al romanzo Io sono leggenda per quanto riguarda la morte di Robert Neville, ma si può sostenere che manchi il punto filosofico di una storia che riguarda più la moralità che gli zombie. Anche se il finale alternativo è ancora a suo modo lontano dal libro, è molto più vicino allo spirito della storia, poiché Neville scopre di non essere così virtuoso come pensava. Sfortunatamente, come rivelato dal regista Francis Lawrence, il motivo per cui il finale è stato cambiato in quello più eroico visto nei cinema è stato il fatto che il pubblico di prova ha reagito in modo estremamente negativo a un finale che dipinge Neville come il cattivo.

Io sono leggenda 2 seguirà il finale alternativo

Da quando è stato annunciato Io sono leggenda 2 con il ritorno di Will Smith insieme al nuovo membro del cast Michael B. Jordan, sono sorte molte domande. Dato che Robert Neville è morto alla fine del film visto al cinema, sarebbe stato difficile immaginare il ritorno di Smith senza che si tratti semplicemente di scene flashback (forse attraverso i video da lui registrati). Tuttavia, rendendo il finale alternativo di Io sono leggenda quello canonico, non ci sono complessità narrative per la presenza di Robert Neville nel sequel. Il sequel continuerà dunque la storia dove si è interrotta la versione cinematografica, mostrando cosa ha fatto Robert dopo essere sopravvissuto a Manhattan e fuggito con la cura.

Sebbene il finale alternativo di Io sono leggenda spieghi come Smith ritorna per il sequel, lascia ancora molte domande a cui il sequel dovrà rispondere. Se Neville aveva la cura, l’ha data al resto dei sopravvissuti o ai mutanti infetti, o ha capito che dovevano essere lasciati soli nelle vite che si erano costruiti? C’è anche la questione della provenienza della tensione tra specie, dato che nel nuovo finale gli infetti non sono rivelati come una minaccia irrazionale. Forse Neville diventa il loro protettore contro gli altri esseri umani che non li capiscono. Tuttavia, potrebbe essere interessante se il film puntasse su Smith come cattivo e Jordan come eroe che gli impedisce di uccidere gli infetti.

Quello di Io sono leggenda è uno dei finali alternativi più famosi di sempre

Ci sono molti film con finali alternativi, ma pochi sono così famosi o significativi come Io sono leggenda. Il fatto che il sequel seguirà il finale alternativo e che il film sia stato ripubblicato in streaming con il nuovo finale è più o meno senza precedenti. Tuttavia, ci sono stati diversi altri finali alternativi degni di nota che hanno raggiunto livelli simili di notorietà. Ad esempio, la director’s cut di The Butterfly Effect cambia completamente il finale del film del 2004 di Eric Bress e J Makye Gruber. Uscito lo stesso anno in cui il film è arrivato in DVD, il finale alternativo vede il protagonista che viaggia nel tempo, Evan (Ashton Kutcher), andare incontro a un tragico destino.

Invece di alterare semplicemente gli eventi in modo che gli amici che mette in pericolo non lo incontrino mai, Evan torna indietro nel tempo fino al momento in cui era nel grembo materno. Quindi procede a strangolarsi con il proprio cordone ombelicale. È un finale incredibilmente cupo che è diventato immediatamente oggetto di discussione, e ancora oggi molti credono che il suicidio di Eric nel grembo materno sia il finale della versione cinematografica di The Butterfly Effect. Tuttavia, non tutti i finali alternativi hanno guadagnato una reputazione grazie ai miglioramenti percepiti rispetto all’originale, come I Am Legend o The Butterfly Effect.

Il film Clue di Jonathan Lynn del 1985, basato sull’omonimo gioco da tavolo, ha utilizzato finali alternativi per cambiare l’esito della trama della commedia. Il film è uscito nelle sale con tre finali alternativi per riprodurre l’esperienza del gioco da tavolo. Ciascuno dei tre finali alternativi ha un membro del cast diverso come colpevole e contiene anche uno o due omicidi in più durante la grande rivelazione. Uno rivela addirittura che il personaggio di Tim Curry, Wadsworth il maggiordomo, era un agente sotto copertura dell’FBI. Tuttavia, mentre il finale di The Butterfly Effect e Clue sono diventati argomenti di discussione, nessuno dei due ha influenzato un potenziale franchise allo stesso modo del finale originale di Io sono leggenda.