Mads Mikkelsen rivela: “Rogue One aveva una sceneggiatura incompleta durante le riprese”

Di Gianmaria Cataldo

Rogue One

L’attore di Rogue One: A Star Wars Story, Mads Mikkelsen ha parlato con sincerità dell’esperienza di girare il film con una sceneggiatura incompleta. Nel film, Mikkelsen interpreta Galen Erso, il padre di Jyn Erso (Felicity Jones). È anche il brillante scienziato che crea la tecnologia del superlaser della Morte Nera e inserisce un difetto fatale segreto nell’arma imperiale.

Nonostante sia stato un successo al botteghino con oltre 1 miliardo di dollari incassati in tutto il mondo, oltre ad essere ampiamente considerato uno dei migliori film di Star Wars di tutti i tempi, Rogue One ha subito molti cambiamenti dietro le quinte. Tra questi, la sceneggiatura è stata modificata mentre il film era ancora in fase di riprese.

Parlando con Variety, Mads Mikkelsen ha infatti sottolineato come la sceneggiatura fosse “sorprendentemente incompleta” per un film di un franchise importante. “Continuava a cambiare e si sarebbe potuto pensare che fosse già finita. Non credo che abbiano mai bloccato una bozza. Penso che abbiano continuato a lavorarci e improvvisato, tornando indietro e rigirando alcune scene, per poi tornare con un’idea migliore, che è abbastanza accettabile per un personaggio come il mio”.

Avevo la mia missione, sapevo qual era, ma era ovviamente complicato per i due giovani eroi non sapere esattamente cosa stavano portando in una stanza piena di bagagli. Ma penso che alla fine sia venuto fuori un film davvero bello”. Mads Mikkelsen ha anche parlato delle riprese della scena emotiva della morte di Galen, in cui si ricongiunge con Jyn nei suoi ultimi momenti.

“È stata una giornata brutale, anzi, direi giorni, perché c’erano molti cambiamenti nella trama. Abbiamo fatto avanti e indietro, e pioveva. Quando si usa la pioggia artificiale, è quasi impossibile farlo in una scena lunga senza avere acqua gelida. Quindi ero lì disteso, congelandomi a morte, cercando di tenere gli occhi aperti mentre guardavo mia figlia e le recitavo questo piccolo discorso. È stata una battaglia in salita, diciamo così”.

